ETV Bharat / state

'मैं उस महान शख्स का पुत्र हूं, जिन्होंने बिहार को खुशहाल बनाया', पिता नीतीश को लेकर निशांत का भावुक पोस्ट

निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार को लेकर भावुक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, मुझे गर्व है कि मैं उस महान शख्स का पुत्र हूं.'

NISHANT KUMAR
नीतीश को लेकर निशांत का भावुक पोस्ट (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही दिल्ली की सियासत में सक्रिय होने वाले हैं. विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं और कभी भी सीएम पद भी छोड़ सकते हैं. ऐसे में जेडीयू के तमाम नेता उनको लेकर काफी भावुक नजर आ रहे हैं. इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पिता के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उनको अपने पिता पर गर्व है.

निशांत का भावुक पोस्ट: जेडीयू नेता निशांत कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "मुझे गर्व है कि मैं उस महान शख्स का पुत्र हूं, जिन्होंने खस्ताहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाया. जिन्होंने अंधेरे बिहार में हर घर रोशनी पहुंचाई. जिन्होंने खंडहर बनते स्कूल भवनों को नया स्वरूप दिया. सड़क विहीन बिहार के हर गांव टोले में सड़कें पहुंची. नए बिहार के पुनर्निर्माण के लिए मैं पिताजी के संकल्प और फौलादी इरादे को बार-बार प्रणाम करता हूं.'

'मुझे गर्व है कि..': निशांत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'पिताजी ने अपने संकल्प और दूरदर्शिता से नया उन्नत बिहार बनाया. हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए. गड्डों से सड़कें निकली. स्कूलों के नए भवन बने. हर घर बिजली पहुंची. अपराधी राज की जगह कानून का राज बना. मुझे गर्व है कि मैं इतने दूरदर्शी और संकल्प के धनी शख्स का पुत्र हूं, जिन्होंने खस्ताहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाकर दिखा दिया.'

NISHANT KUMAR
नीतीश कुमार के साथ निशांत (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)

'जेडीयू को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे': एक दिन पहले निशांत ने पोस्ट कर जेडीयू को आगे बढ़ाने में पिता के योगदान का जिक्र किया था. उन्होंने लिखा था, 'बिहार हम सभी का गौरव है. हमारी पहचान है. इसी तरह अपनी पार्टी भी हमारी आन, बान और शान है. बिहार के करोड़ों लोगों ने पिताजी की निर्माण यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है. हम सबको मिलकर जदयू को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है.'

निशांत संभाल सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी: नीतीश कुमार के दिल्ली की सियासत में सक्रिय होने के बाद ये तय माना जा रहा है कि बिहार में जेडीयू के संगठन की अहम जिम्मेदारी निशांत कुमार को मिलेगी. इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने पर उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है. हालांकि पार्टी के कई नेता उनको सीएम बनाने की भी मांग कर रहे हैं.

NISHANT KUMAR
निशांत कुमार (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)

राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले महीने ही राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं. 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्या से इस्तीफा भी दे दिया है. 9 अप्रैल के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका शपथ ग्रहण होगा. उसके बाद वह कभी भी सीएम पद छोड़ सकते हैं. हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक वह एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)

2025 चुनाव में बढ़ी जेडीयू की ताकत: 2020 में महज 43 सीट जीतने वाली पार्टी जेडीयू हालिया 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है. 85 सीटों पर जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहीं लोकसभा में पार्टी के 12 सांसद हैं. अभी राज्यसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत के साथ ही उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 4 बरकरार है.

ये भी पढ़ें:

'पापा के पद चिह्नों पर चलेंगे', JDU के कद्दावर नेता बोले- बड़ी भूमिका में आ गए हैं निशांत कुमार

'बिहार का CM कैसा हो.. निशांत कुमार जैसा हो', नीतीश कुमार के सामने लगे नारे

Explainer : क्या है नीतीश के बेटे निशांत कुमार के लिए 'टीम निशांत' का CM 'प्लान'?

Explainer: बिहार में कभी CM पुत्र नहीं बना मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के बेटे निशांत बन पाएंगे?

CM पद से हटेंगे लेकिन JDU का BOSS बने रहेंगे, क्यों तीसरी बार भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं नीतीश कुमार?

TAGGED:

NISHANT KUMAR
नीतीश को लेकर निशांत का भावुक पोस्ट
JDU
BIHAR POLITICS
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.