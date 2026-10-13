Explainer: नीतीश के गढ़ में बेटे निशांत की है 'अग्निपरीक्षा', सवाल- क्या MLC चुनाव से तय होगा अगला भविष्य?
निशांत कुमार की राजनीतिक फ्लोर टेस्ट में चुनौती. पिता की विरासत संभालने की बड़ी जिम्मेदारी. पढ़ें महमूद आलम की स्पेशल रिपोर्ट
Published : October 13, 2026 at 7:02 PM IST
नालंदा : कहते हैं विरासत वाली राजनीति में आपको एंट्री तो आसानी से मिल सकती है, पर आपके अंदर कितनी काबलियत है इसको साबित करना पड़ता है. जनता की कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ता है. बिहार में पहले भी तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे कई युवा नेता अपनी धमक दिखा चुके हैं, अब बारी निशांत कुमार की है. चूंकि निशांत के लिए सबसे पहला इस्तेहान 'बिहार विधान परिषद चुनाव' है, तो इसको लेकर वो काफी सक्रिय हो गए हैं.
वैसे तो बिहार की 8 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हैं. हालांकि सबकी नजर पटना स्नातक सीट पर है. मोकामा के बहुबली विधायक अनंत सिंह, नीरज कुमार के खिलाफ खुलेआम मैदान में उतरे हुए हैं. ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. RJD ने इस बार कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार को मैदान में उतारा है, जिससे यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है.
नीरज कुमार जहां एक ओर नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं. वहीं उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार का दबदबा रहा है. पटना, नालंदा, नवादा मिलाकर इस सीट पर वोटिंग होती है. ऐसे में निशांत कुमार ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है. नवादा से लेकर नालंदा में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं.
'पिता नीतीश कुमार के नाम पर वोट'
निशांत जानते हैं कि अभी उनकी राजनीति पिता की बदौलत ही चलेगी. ऐसे में उन्होंने सॉफ्ट कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है. नवादा में कहा कि बिहार की जनता ने उनके पिता नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया है. उम्मीद है कि जनता आगे भी विकास के कार्यों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी. मतलब पिता के नाम को आगे रखकर ही वह आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं.
'नालंदा मतलब नीतीश कुमार'
जब निशांत कुमार नालंदा पहुंचे तब भी उन्होंने इसी तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश की. नालंदा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह नीतीश कुमार का गृह जिला है. नीतीश कुमार ने नालंदा में ऐसी पकड़ बनायी है कि कोई भी इसे भेद नहीं पाता है. कई लोग तो यह भी कहते हैं कि 'नालंदा मतलब नीतीश कुमार'. ऐसे में निशांत भी इस गढ़ को और मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं.
(1/3) पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित जद (यू) प्रत्याशी श्री @neerajkumarmlc जी एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी श्री नवल किशोर यादव जी के समर्थन में नवादा स्थित गांधी इंटर कॉलेज में विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जीत के संकल्प के साथ एनडीए घटक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुटता और प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री @JDUUmeshSingh जी, जद (यू) विधायक दल के नेता सह माननीय मंत्री श्री @Shrawon_Nalanda जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री @VijayKChy जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री @Nishantjdu81 जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @sanjay_saraogi जी, माननीय मंत्री श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, श्री दीपक प्रकाश जी, सांसद श्री अरुण भारती जी सहित माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, एनडीए के वरिष्ठ नेतागण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। #BiharVidhanParishad #MLCElections #Bihar #NDA #JDU #JanataDalUnited— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 13, 2026
''चूंकि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, उनकी राजनीतिक कर्मभूमि और पैतृक गांव का क्षेत्र है, जहां से वे खुद विधायक और पास के बाढ़ से सांसद रहे हैं. इसलिए जदयू किसी भी हाल में अपने इस मजबूत गढ़ में कमजोर नहीं दिखना चाहती. इसी राजनीतिक संकट और अंदरूनी खींचतान को साधने के लिए नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने खुद नालंदा में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ली है.''- डॉ. ध्रुव कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
वोटों का समीकरण समझिए
जिस पटना स्नातक सीट नीरज कुमार ताल ठोक रहे हैं, वहां कुल 88 हजार मतदाता हैं. अगर नालंदा की बात की जाए तो कुल 32 हजार वोटर हैं. इसमें कुर्मी समाज के 16000 वोटर हैं, 4000 मुस्लिम, 5000 यादव, भूमिहार 3000, पासवान 1000 शेष अन्य मतदाता हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कुर्मी समाज और अन्य वर्गों का वोट किस करवट बैठता है? निशांत कुमार इन समीकरणों को साधने में कितने सफल होते हैं?
'निशांत का भविष्य उज्ज्वल है'
सच्चाई तो यह भी है कि नालंदा के लोग भी नीतीश और निशांत को दिल खोलकर प्यार करते हैं. ईटीवी भारत की टीम जब लोगों के बीच पहुंची तो उनका साफ कहना था कि निशांत ही बिहार के भविष्य हैं. मंजू सिन्हा नाम की एक महिला ने बताया कि वे निशांत कुमार के समर्थन में आई हैं. उनका मानना है कि निशांत का भविष्य उज्ज्वल है और वे अपने पिता की विरासत को बखूबी संभालेंगे.
'संस्कार है, विरासत जरूर संभालेंगे'
रहुई से आईं विमला देवी ने तो यहां तक कह दिया कि वे चाहती हैं कि अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार ही बनें. हम लोग उनके लिए प्रचार-प्रसार करेंगे, एड़ी-चोटी लगाकर जिताएंगे. मंजू सिन्हा ने कहा कि निशांत कुमार में नीतीश कुमार का संस्कार है. राजनीतिक विरासत जरूर संभालेंगे. अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाए.
'MLC चुनाव में पहली बार विधानसभा जैसी गरमागरम'
राजनीतिक विश्लेषक डॉ. ध्रुव कुमार का मानना है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में आमतौर पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में इतनी सक्रियता और गरमागरम चुनावी माहौल कभी देखने को नहीं मिला है. इसका मुख्य कारण यह है कि इस चुनाव में आम मतदाता हिस्सा नहीं लेते, बल्कि केवल पंजीकृत स्नातक और शिक्षक ही मतदान करते हैं.
यह दायरा किसी एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र तक सीमित न होकर पटना, नालंदा और नवादा जैसे तीन बड़े जिलों में फैला हुआ है. अमूमन प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से या स्कूलों और कॉलेजों में जाकर मतदाताओं से संपर्क साधते थे, लेकिन यह पहली बार है जब इस चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं. एनडीए ने अपने पुराने विजयी चेहरों पटना स्नातक क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार और शिक्षक क्षेत्र से भाजपा के प्रो. नवल किशोर यादव पर ही दोबारा भरोसा जताया है, जिससे मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प हो गया है.
'पार्टी के भीतर असहज स्थिति'
डॉ. ध्रुव कुमार के अनुसार, स्नातक सीट पर जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार को लेकर इस बार चुनावी सरगर्मी और पार्टी की चिंता दोनों काफी बढ़ गई है. दरअसल, सत्ताधारी दल से जुड़े एक विधायक (अनंत सिंह) ने खुले तौर पर यह बयान दे दिया है कि यह किसी दल का चुनाव नहीं है और वे किसी भी प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं. इसी के तहत उन्होंने एनडीए से बाहर के एक प्रत्याशी को अपना खुला समर्थन दे दिया है, जिससे पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई है.
'नीतीश कुमार ने दशकों का ठोस विकास कार्य किया'
राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि नालंदा में एनडीए की मजबूती की वजह केवल जातीय समीकरण नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का दो दशकों का ठोस विकास कार्य है. नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, खेल विश्वविद्यालय और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों के अनुरूप पुनर्जीवित नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं.
जनता इन विकास कार्यों को सीधे नीतीश कुमार की देन मानती है और अब उसी विकास की विरासत को निशांत कुमार आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं. डॉ. ध्रुव कुमार बताते हैं कि निशांत कुमार हमेशा पटना में रहकर लो-प्रोफाइल रहे हैं और सार्वजनिक जीवन से दूर रहे. इसलिए लोग उनके भीतर नीतीश कुमार की सादगी और छवि देखने के लिए बड़ी संख्या में जनसभाओं में खिंचे चले आ रहे हैं.
'स्वास्थ्य मंत्री के रूप में निशांत ने सबका ध्यान अपनी ओर किया'
डॉ. ध्रुव कुमार आगे कहते हैं कि एक मंत्री के रूप में भी निशांत कुमार ने जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, वह उन्हें पारंपरिक धनबल और दबंगई वाले नेताओं की भीड़ से अलग एक सुलझे हुए और जनसमर्पित नेता के रूप में स्थापित करता है.
इस चुनाव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के विरोध और अन्य राजनीतिक चुनौतियों पर विश्लेषण करते हुए डॉ. ध्रुव कुमार स्पष्ट करते हैं कि किसी एक विधायक का प्रभाव एक सीमित इलाके में हो सकता है, लेकिन यह चुनाव पटना, नालंदा और नवादा के हजारों प्रबुद्ध मतदाताओं का है.
इस चुनाव की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत यह है कि यह 'वरीयता मत प्रणाली' पर आधारित होता है. मतदाता केवल एक प्रत्याशी को वोट नहीं देते, बल्कि पहली, दूसरी और तीसरी पसंद के आधार पर वरीयता क्रम तय करते हैं. यदि कड़े मुकाबले में किसी प्रत्याशी को पहली पसंद के पूरे वोट नहीं मिलते, तो दूसरी और तीसरी वरीयता के वोट निर्णायक साबित होते हैं.
ऐसे में किसी एक प्रभाव में आकर अगर कोई मतदाता अपनी पहली प्राथमिकता बदलता भी है, तो वह दूसरी वरीयता में मूल पार्टी के प्रत्याशी को चुन सकता है. 23 तारीख को होने वाले मतदान से पहले यह चुनाव विधानसभा और लोकसभा की तरह बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पढ़े-लिखे युवा और स्नातक मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर एक नई राजनीतिक दिशा तय करने जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें :-
नीरज कुमार की जीत के लिए निशांत ने अपनायी ये खास रणनीति, पिता नीतीश का मिला आशीर्वाद
'N से नीतीश, निशांत और मेरा भी नाम' JDU कैंडिडेट नीरज कुमार का अनंत सिंह को बड़ा संदेश