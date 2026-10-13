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Explainer: नीतीश के गढ़ में बेटे निशांत की है 'अग्निपरीक्षा', सवाल- क्या MLC चुनाव से तय होगा अगला भविष्य?

निशांत कुमार ( ETV Bharat )

नालंदा : कहते हैं विरासत वाली राजनीति में आपको एंट्री तो आसानी से मिल सकती है, पर आपके अंदर कितनी काबलियत है इसको साबित करना पड़ता है. जनता की कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ता है. बिहार में पहले भी तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे कई युवा नेता अपनी धमक दिखा चुके हैं, अब बारी निशांत कुमार की है. चूंकि निशांत के लिए सबसे पहला इस्तेहान 'बिहार विधान परिषद चुनाव' है, तो इसको लेकर वो काफी सक्रिय हो गए हैं.

वैसे तो बिहार की 8 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हैं. हालांकि सबकी नजर पटना स्नातक सीट पर है. मोकामा के बहुबली विधायक अनंत सिंह, नीरज कुमार के खिलाफ खुलेआम मैदान में उतरे हुए हैं. ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. RJD ने इस बार कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार को मैदान में उतारा है, जिससे यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

नीरज कुमार जहां एक ओर नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं. वहीं उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार का दबदबा रहा है. पटना, नालंदा, नवादा मिलाकर इस सीट पर वोटिंग होती है. ऐसे में निशांत कुमार ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है. नवादा से लेकर नालंदा में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं. चुनाव प्रचार में पहुंचे निशांत कुमार (ETV Bharat) 'पिता नीतीश कुमार के नाम पर वोट' निशांत जानते हैं कि अभी उनकी राजनीति पिता की बदौलत ही चलेगी. ऐसे में उन्होंने सॉफ्ट कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है. नवादा में कहा कि बिहार की जनता ने उनके पिता नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया है. उम्मीद है कि जनता आगे भी विकास के कार्यों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी. मतलब पिता के नाम को आगे रखकर ही वह आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं. 'नालंदा मतलब नीतीश कुमार' जब निशांत कुमार नालंदा पहुंचे तब भी उन्होंने इसी तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश की. नालंदा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह नीतीश कुमार का गृह जिला है. नीतीश कुमार ने नालंदा में ऐसी पकड़ बनायी है कि कोई भी इसे भेद नहीं पाता है. कई लोग तो यह भी कहते हैं कि 'नालंदा मतलब नीतीश कुमार'. ऐसे में निशांत भी इस गढ़ को और मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं. ''चूंकि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, उनकी राजनीतिक कर्मभूमि और पैतृक गांव का क्षेत्र है, जहां से वे खुद विधायक और पास के बाढ़ से सांसद रहे हैं. इसलिए जदयू किसी भी हाल में अपने इस मजबूत गढ़ में कमजोर नहीं दिखना चाहती. इसी राजनीतिक संकट और अंदरूनी खींचतान को साधने के लिए नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने खुद नालंदा में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ली है.''- डॉ. ध्रुव कुमार, राजनीतिक विश्लेषक वोटों का समीकरण समझिए जिस पटना स्नातक सीट नीरज कुमार ताल ठोक रहे हैं, वहां कुल 88 हजार मतदाता हैं. अगर नालंदा की बात की जाए तो कुल 32 हजार वोटर हैं. इसमें कुर्मी समाज के 16000 वोटर हैं, 4000 मुस्लिम, 5000 यादव, भूमिहार 3000, पासवान 1000 शेष अन्य मतदाता हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कुर्मी समाज और अन्य वर्गों का वोट किस करवट बैठता है? निशांत कुमार इन समीकरणों को साधने में कितने सफल होते हैं? पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते निशांत (ETV Bharat) 'निशांत का भविष्य उज्ज्वल है' सच्चाई तो यह भी है कि नालंदा के लोग भी नीतीश और निशांत को दिल खोलकर प्यार करते हैं. ईटीवी भारत की टीम जब लोगों के बीच पहुंची तो उनका साफ कहना था कि निशांत ही बिहार के भविष्य हैं. मंजू सिन्हा नाम की एक महिला ने बताया कि वे निशांत कुमार के समर्थन में आई हैं. उनका मानना है कि निशांत का भविष्य उज्ज्वल है और वे अपने पिता की विरासत को बखूबी संभालेंगे. 'संस्कार है, विरासत जरूर संभालेंगे' रहुई से आईं विमला देवी ने तो यहां तक कह दिया कि वे चाहती हैं कि अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार ही बनें. हम लोग उनके लिए प्रचार-प्रसार करेंगे, एड़ी-चोटी लगाकर जिताएंगे. मंजू सिन्हा ने कहा कि निशांत कुमार में नीतीश कुमार का संस्कार है. राजनीतिक विरासत जरूर संभालेंगे. अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाए. सभा में पहुंची महिलाएं (ETV Bharat) 'MLC चुनाव में पहली बार विधानसभा जैसी गरमागरम'