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Gen Z पर निशांत कुमार की नजर, JDU से जोड़ने के लिए बनाया खास प्लान

जेन-जी को जेडीयू से जोड़ने के लिए निशांत कुमार ने बड़ी मुहिम शुरू की है. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट..

Nishant Kumar
जेडीयू कार्यालय में निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 2:53 PM IST

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पटना: 'Gen Z' की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है. सभी राजनीतिक दलों की नजर इस युवा पीढ़ी पर है. पार्टी से जोड़ने के लिए कोशिशें भी शुरू हो गईं हैं. इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें साथ लाने की अपील की.

युवाओं के साथ निशांत की बैठक: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपनी युवा टीम को कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में जितने भी काम हुए हैं, उसके बारे में लोगों को बताएं. साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार की जो नीति और विचारधारा रही है, उसे युवा वर्ग तक पहुंचाएं ताकि नई पीढ़ी को जमीनी हकीकत पता हो.

जेन-जी पर निशांत कुमार की नजर (ETV Bharat)

'पिताजी के कार्यों से कराएं अवगत': मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि 20-25 साल के युवाओं को 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, मालूम नहीं है. उनके पिता ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया. स्वास्थ्य का उस समय कोई इंतजाम नहीं था. शिक्षा की स्थिति भी दयनीय थी. सड़क, बिजली की स्थिति ठीक नहीं थी समाज में विवाद होता था, दंगे होते थे.

स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि उनके पिता जब सत्ता में आए तो सबसे पहले बिहार में कानून का राज स्थापित किया. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी विकास का कार्य किया गया. पिछड़ा-अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने काम किया.

'जेन जी को पार्टी से जोड़ें': निशांत ने कहा कि आज की बैठक में जनता दल यूनाइटेड के युवा नेताओं को हमने कहा है कि जन-जन तक 20 सालों के काम को पहुंचाएं. खासकर युवा वर्ग को बताएं और जेन जी को पार्टी से जोड़ें.

"आज युवाओं के साथ मेरा संवाद हुआ. मैं युवा कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूं कि हमारी पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं. 2005 से पहले क्या स्थिति थी, उसके बारे में युवाओं को बताएं. मेरे पिताजी ने क्या किया, किस तरह बिहार को आगे बढ़ाया, उसके बारे में उन्हें बताएं. जेन-जी को सबकुछ पता होना चाहिए."- निशांत कुमार, जेडीयू नेता सह स्वास्थ्य मंत्री

आगामी चुनावों में 'जेन-जी'की भूमिका अहम: बिहार में आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, उसमें जेन जी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है. सभी दल इसे समझ रहे हैं, इसलिए उसी के हिसाब से अब निशांत भी तैयारी कर रहे हैं. निशांत ने कहा भी कि जेन जी से हमलोग जुड़ेंगे और उन्हें पार्टी और गठबंधन से जोड़ने की कोशिश करेंगे.

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