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समर्थकों के लिए निशांत कुमार की पहल, जारी किया सोशल मीडिया हैंडल

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सोशल मीडिया से समर्थकों से जुड़ेंगे. जेडीयू ने प्रामाणिक जानकारी के लिए इसे फॉलो करने को कहा.

nishant kumar health minister
निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 10:23 AM IST

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पटना: नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों से संवाद करेंगे. निशांत कुमार का सोशल मीडिया हैंडल जारी किया गया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी कर पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी दी.

तीन सोशल मीडिया हैंडल जारी: पार्टी ने निशांत से संबंधित सूचनाओं, वक्तव्यों, कार्यक्रमों एवं जनहित से जुड़े संदेशों की प्रामाणिक जानकारी के लिए उनके इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करने को कहा. निशांत कुमार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल इस प्रकार हैं.

nishant kumar
जदयू ने दी जानकारी (ETV Bharat)
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जिम्मेदारी के बाद बंद है बिहार भ्रमण: इस साल मार्च में जब होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आए थे तो पूरे बिहार घूमने की बात कही थी. चंपारण से बिहार भ्रमण की शुरुआत भी की थी. वैशाली में भी कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसके बाद निशांत कुमार को सम्राट चौधरी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया. निशांत कुमार का बिहार भ्रमण का कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से बंद है.

अब सोशल मीडिया से होगा संवाद: ऐसे तो निशांत पार्टी जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होते हैं और पार्टी कार्यालय आकर कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सोशल मीडिया हैंडल को जारी किया गया है और अब पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इसे जारी कर निशांत कुमार के आधिकारिक बयान के लिए इसी पर भरोसा करने के लिए कहा गया है.

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