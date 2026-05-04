सद्भाव यात्रा के दौरान VTR पहुंचे निशांत कुमार, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण
जदयू नेता निशांत कुमार ने वाल्मीकिनगर में VTR जंगल सफारी की, महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण व नर देवी माता स्थान का दर्शन किया.
Published : May 4, 2026 at 5:00 PM IST
बगहा: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा के तहत वाल्मीकिनगर पहुंचे. यहां उन्होंने बिहार के पहले टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में जंगल सफारी की. सफारी के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर और थारू समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.
महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण: जंगल सफारी से लौटने के बाद निशांत कुमार ने वाल्मीकि सभागार से निकलकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने नर देवी माता स्थान पहुंचकर पूजा-अर्चना की और दर्शन किए.
कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बेतिया रवाना: पूजा-अर्चना के बाद निशांत कुमार ने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह करीब 10:40 बजे बेतिया के लिए रवाना हो गए. चंपारण क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह देखा गया.
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर भव्य स्वागत: इससे पहले निशांत कुमार सड़क मार्ग से इंडो-नेपाल बॉर्डर स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे. बगहा में उनके स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. चौतरवा में एमएलसी भीष्म सहनी के नेतृत्व में उन्हें लड्डुओं से तोला गया और एनएच-727 पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई.
अल्पसंख्यक समुदाय का जोरदार स्वागत: अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने निशांत कुमार को साफा पहनाकर स्वागत किया और बिहार की जिम्मेदारी संभालने की दुआ मांगी. जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी और शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इरशाद अली आजाद सहित हजारों कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ शामिल हुए.
थारू महिलाओं का पारंपरिक नृत्य: लक्ष्मीपुर रमपुरवा में थारू आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक झुमटा-झुमर नृत्य प्रस्तुत कर उनका स्वागत किया. बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
सेवा का अवसर देने की अपील: निशांत कुमार ने लोगों से अपील की कि जिस तरह बिहार की जनता ने उनके पिता नीतीश कुमार को 20 वर्ष सेवा का मौका दिया, वैसे ही उन्हें भी सेवा करने का अवसर मिले. उनके इस प्रवास से चंपारण में जदयू कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है.
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