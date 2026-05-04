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सद्भाव यात्रा के दौरान VTR पहुंचे निशांत कुमार, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

बगहा: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा के तहत वाल्मीकिनगर पहुंचे. यहां उन्होंने बिहार के पहले टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में जंगल सफारी की. सफारी के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर और थारू समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.

महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण: जंगल सफारी से लौटने के बाद निशांत कुमार ने वाल्मीकि सभागार से निकलकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने नर देवी माता स्थान पहुंचकर पूजा-अर्चना की और दर्शन किए.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में निशांत कुमार (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बेतिया रवाना: पूजा-अर्चना के बाद निशांत कुमार ने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह करीब 10:40 बजे बेतिया के लिए रवाना हो गए. चंपारण क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह देखा गया.

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर भव्य स्वागत: इससे पहले निशांत कुमार सड़क मार्ग से इंडो-नेपाल बॉर्डर स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे. बगहा में उनके स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. चौतरवा में एमएलसी भीष्म सहनी के नेतृत्व में उन्हें लड्डुओं से तोला गया और एनएच-727 पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई.