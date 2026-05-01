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वाराणसी में निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, संजय निषाद बोले- निषादों में जब तक दलाल, तब तक वे दलदल में रहेंगे

दलितों, महिलाओं और निषाद के साथ खड़े हैं पीएम मोदी : संजय निषाद ने कहा, अधिकार को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में पहल कर दी है. हमने लिखवा दिया कि जो केवट हैं, मल्लाह हैं, मांझी-मझवार हैं रिकॉर्डेड रूप से अनुसूचित जाति के हकदार हैं. लड़ाई एक प्रमाणिक दस्तावेज के साथ होती है. मैं पहला मंत्री हूं, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र दिया कि हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज हैं.

देश अब संविधान से चलता है. संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, उसके लिए समाज को जागरूक किया जा रहा है. देश को आजाद कराने वाली जो जातियां हैं, उनमें लगभग 193 जातियां उत्तर प्रदेश में और 578 पूरे देश में रहती हैं.

जिसका दल-उसका बल : मंत्री संजय निषाद ने कहा, जिसका दल, उसका बल, उसकी समस्या का हल. जब तक दल नहीं था तब तक दलितों की समस्या का हल नहीं था. दलितों के मन में रख दिया गया था कि भगवान ने हमें गरीब बनाकर रखा है, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा. उन्हें समाज दिखाई देता था, समाज ने उनके लिए काम किया था, लेकिन संविधान में उनकी व्यवस्था अलग चल रही थी.

उन्होंने कहा, जब तक दलितों में दलाल थे तब तक दलित दलदल में थे. निषादों में जब तक दलाल रहेंगे, तब तक वे दलदल में रहेंगे. हम समाज को खड़ा कर रहे हैं. जो लोग अधिकार छीनने वाले हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए. अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए.

डॉ. संजय निषाद का कहना है कि जब तक किसी समाज का कोई नेता आगे नहीं आएगा, समाज को शिक्षित नहीं करेगा, तब तक वह समाज आगे नहीं आएगा. पिछड़ा वर्ग के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पीएम मोदी ने किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों, महिलाओं और निषाद के साथ खड़े हैं.

वाराणसी : 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेजी से बढ़ रही है. निषाद पार्टी (निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल) भी शक्ति प्रदर्शन में लगी है. शुक्रवार को वाराणसी में जनसभा का आयोजन किया गया. पार्टी के संस्थापक और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद पूर्वांचल के लोगों को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं.

लागू करना भारतीय जनता पार्टी का काम है. धारा 370 खत्म हुआ, पीएम मोदी ने लागू किया. उन्होंने तारीख भी बताई और राम मंदिर भी बनवाया, महिलाओं को आरक्षण दिया. पिछड़ा वर्ग के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पीएम मोदी ने किया है. पीएम मोदी दलितों, महिलाओं और निषाद के साथ खड़े हैं.

भाजपा हमारी समस्याओं का समाधान करने जा रही : विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि हम जीत देते हैं, पीएम मोदी सीट देते हैं. पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल होते हैं. इसमें तालमेल और सहयोग होता है. हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी समस्याओं का समाधान करने जा रही है.

अनुसूचित जनजाति हक छीन लिया गया : उन्होंने कहा, जिन जातियों ने देश को आजाद कराने का काम किया उनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उनकी रोजी-रोटी छीन ली थी, इनके बच्चों को शिक्षा मिले. क्रिमिनल ट्राइब्स इनक्वायरी कमेटी कहती है कि ऐसे सभी लोगों के बच्चों को सरकार के पैसे से अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए, क्योंकि ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं.

सपा आयी तो इनकी शिक्षा छीन ली, ये कहा कि ये लोग पिछड़े हैं. अब जो जातियां हैं, उनमें से हटा दी गईं. बसपा आयी थी तो इनकी रोजी-रोटी और जो पुश्तैनी जमीन थी वो छीन ली. कांग्रेस ने इनकी जो आज के दिन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सूची में जातियां हैं, उनको ओबीसी में डलवा दिया.

जिसको भी राजनीति करनी हो वो आए, अपना झंडा उठाए : संजय निषाद ने कहा, जो लोग इनके अधिकार छीनने वाले हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए. हमारे तमाम नेता जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वे सपा, बसपा, कांग्रेस में घूम रहे हैं. रामचरित्र निषाद मछलीशहर से चुनाव जीतकर सांसद हो सकते हैं. जिसको भी राजनीति करनी हो वो आए, अपना झंडा उठाए और संविधान लागू करवाए. संविधान में मिला हिस्सा लागू कराने का हक है.

निषादों में जब तक दलाल रहेंगे, तब तक दलदल में रहेंगे : मुकेश सहनी के अल्टीमेटम देने पर उन्होंने कहा, हर व्यक्ति की अपनी-अपनी राय है. दुनिया सफल व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, असफल व्यक्ति के साथ नहीं. कांशीराम एक मार्गदर्शक रहे, उनके साथ दलित आए और दलदल से महल में चले गए. मुलायम सिंह एक मार्गदर्शक रहे, जिनके ऊपर लेबल लगा था कि 60 साल बाद बुद्धि होगी, आज बुद्धिमान होकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू मार्गदर्शक रहे. हम एक मार्गदर्शक हैं, कोई ठेकेदार नहीं. निषादों में जब तक दलाल रहेंगे, तब तक वे दलदल में रहेंगे. हम समाज को खड़ा कर रहे हैं.

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