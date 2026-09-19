लगाओ झंडा, नहीं तो खाओ डंडा...प्रयागराज में मंत्री संजय निषाद बोले- पूरे प्रदेश में करेंगे 10 बड़ी रैलियां
मंत्री संजय निषाद ने सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए संगठन की आगामी रणनीतियां बताईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 7:52 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद शनिवार को प्रयागराज पहुंचे. मछुआरा समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए संगठन की आगामी रणनीतियां बताईं. उन्होंने कहा कि सरकार निषाद और मछुआरा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध करा रही है.
उन्होंने प्रदेशभर में जनजागरण और राजनीतिक एकजुटता के लिए 10 बड़े सम्मेलनों के आयोजन की घोषणा की. योजनाओं के क्रियान्वयन पर मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा, प्रदेशभर में 15 हजार लोगों को लाभ दिया गया है. सामान्य लाभार्थियों को 60 प्रतिशत और महिलाओं को परियोजना लागत का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है. करोड़ों रुपये की परियोजनाओं, जैसे साढ़े छह करोड़ की मिल पर 2 करोड़ 90 लाख रुपये की सीधी सब्सिडी निषाद समाज को दी गई है.
मत्स्य संपदा योजना और केज कल्चर जैसी पहलों के जरिए पोखरों और तालाबों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है. इसके अलावा पट्टेधारकों को प्रति एकड़ के आधार पर वित्तीय मदद दी जा रही है. मछुआ कल्याण कोष से समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए हाईस्कूल में 10 हजार, इंटर में 20 हजार, स्नातक में 30 हजार और उच्च शिक्षा के लिए 50 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है.
वहीं बेटियों के विवाह और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए भी आर्थिक संबल दिया जा रहा है. निषादराज बोट योजना के तहत हजारों नावें उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार ने अभिभावक बनकर इस वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया है. पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अधिकार, जमीनें और शिक्षा के अवसर छीने थे, आज उन्हें वापस दिलाने का काम हो रहा है.
संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश को 10 जोन में बांटकर 10 बड़ी रैलियां की जाएंगी. अभियान के तहत 'घर-घर लगाओ झंडा' का आह्वान किया गया है, क्योंकि जिसका दल होता है, उसी का बल होता है और उसी की समस्याओं का स्थायी समाधान होता है. एकता के बल पर ही आरक्षण और हक की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा.
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