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आजमगढ़ की दो और मंडल की चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी; डॉ. संजय निषाद का एलान

आजमगढ़ में संजय निषाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: निषाद पार्टी के तत्वावधान में रविवार को कांटा वाली बाग, भोराजपुर, अतरौलिया में संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन एवं पदयात्रा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी आजमगढ़ जिले की दो और आजमगढ़ मंडल की चार विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वर्ष 2022 में भाजपा के साथ गठबंधन के दौरान मिलीं 16 सीटों में से पार्टी एक भी सीट छोड़ने नहीं जा रही है.

आजमगढ़ में संजय निषाद (Video Credit; ETV Bharat) डॉ. संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी आज उत्तर प्रदेश में किसी पहचान की मोहताज नहीं है. निषाद समाज के आम लोगों ने पार्टी की नींव रखी है. आजमगढ़ हमेशा से पार्टी का केंद्र रहा है. गोरखपुर के बाद आजमगढ़ और अतरौलिया ने पार्टी को कभी निराश नहीं किया. कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया सीट से निषाद पार्टी के प्रत्याशी ने जनपद की सभी 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों में सर्वाधिक वोट हासिल किए थे. कहा कि पूरे प्रदेश में एनडीए को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन आजमगढ़ से उनका विशेष लगाव है.

कहा कि पिछले कुछ समय से आजमगढ़ में उनके कम दौरों के कारण कुछ नेताओं ने गलतफहमी पाल ली है कि यहां आकर डेरा डालने से जनपद की सभी सीटों पर कब्जा किया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आजमगढ़ को न तो निषाद पार्टी भूली है और न ही वह स्वयं. यहां का निषाद समाज भी पार्टी को नहीं भूला है. समाज के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए डॉ. निषाद ने कहा कि कुछ छुटभैया नेता कभी इस दल तो कभी उस दल में रहते हैं और समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं. वर्ष 2022 में निषाद समाज को टिकट नहीं देने के आरोपों पर कहा कि अतरौलिया विधानसभा सीट निषाद समाज के व्यक्ति को टिकट देने के उद्देश्य से मिली थी. उन्होंने जनपद के एक निषाद नेता से संपर्क भी किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. इसी तरह कटहरी विधानसभा सीट पर भी एक पूर्व मंत्री को टिकट देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया. इसके बाद दूसरे समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया.