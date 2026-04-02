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निषाद पार्टी की महा-रैली, गुर्जर समाज की एंट्री से बदल सकती है पश्चिम की राजनीति

UP कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने सपा और कांग्रेस पर हमेशा निषाद समाज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

UP कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद
UP कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 8:47 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है. प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव की जनसभाओं के बाद अब निषाद पार्टी भी नोएडा के चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है. कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने आज गुरुवार को नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने का बड़ा ऐलान किया है. 5 अप्रैल को नोएडा के इंडोर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा होने जा रही है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए निषाद पार्टी ने कमर कस ली है. नोएडा के इंडोर स्टेडियम में 5 अप्रैल को होने वाली इस जनसभा में मेरठ मंडल समेत पूरे पश्चिमी यूपी से लाखों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस बार निषाद समाज के साथ-साथ गुर्जर समाज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है.

UP कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद (ETV Bharat)

डॉ. संजय निषाद ने अपनी चार प्रमुख मांगों को फिर से दोहराया, मझवार जाति को अनुसूचित जाति में परिभाषित और लागू करना. नदियों, तालाबों और घाटों के पट्टे फिर से निषाद समाज को वापस दिलाना. ग्राम सभा की जमीनों पर निषाद समाज का अधिकार. निषाद बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और आरक्षण की व्यवस्था. डॉ. संजय निषाद ने सपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इन दलों ने हमेशा निषाद समाज का इस्तेमाल किया है.

उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में निषाद पार्टी कम से कम 10 फीसदी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव हारी है, वहां निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखाने और चुनाव लड़ने को तैयार है.

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