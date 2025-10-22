झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने की आत्महत्या; पति ने कहा- पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अधिकारी करें जांच
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच पड़ताल शुरू की जाएगी.
Published : October 22, 2025 at 9:50 PM IST
झांसी : निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने बुधवार को आत्महत्या कर ली. दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. पत्नी किराये के मकान में रहती थी. मौके पर पहुंची पुलिस ओर फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार रायकवार की पत्नी नीलू रायकवार ने बुधवार को आत्महत्या कर ली. नीलू के भाई मोनू का आरोप है कि वह बच्चे के जन्मदिन पर उससे मिलने गई थी और वहां उसकी ससुराल में कुछ झगड़ा भी हुआ था. बुधवार सुबह उसके कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला. आस-पास के लोगों ने काफी आवाज दी. दरवाजा नहीं खुलने पर देखा गया तो नीलू ने खुदकुशी कर ली थी.
पति शिव कुमार रायकवार ने बताया कि वह जालौन किसी काम से गए हुए थे. उनको नीलू के बीमार होने की जानकारी मिली थी. घर पहुंचे तो नीलू के आत्महत्या करने की खबर मिली. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले पारिवारिक संपत्ति विवाद हुआ था, जो कुछ समय निपट गया था. उन्होंने बताया कि बच्चे हमारे साथ रहते है. ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे नीलू आत्महत्या करे. उन्होंने संदिग्ध मौत की आशंका जताई. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अधिकारी जांच करें.
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह का कहना है कि अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है. शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच पड़ताल शुरू की जाएगी. अभी परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं मिली है.
