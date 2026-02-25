ETV Bharat / state

बिहार की गायिका से बदसलूकी मामला; गोरखपुर SSP मिलीं सिंगर, केस दर्ज हुआ

गोरखपुर: बिहार की चर्चित महिला सिंगर निशा उपाध्याय के साथ गोरखपुर में 21 फरवरी को बहुभोज में बदसलूकी की गई. गीत प्रस्तुत करने के दौरान मंच संचालक मुकेश राय द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की. इससे गुस्साई निशा उपाध्याय ने उस पर सैंडल और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी.

इस मामले में कैंट थाना में आरोपी मुकेश राय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अश्लील भाषा और धमकी का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि पीड़िता सिंगर ने उनसे मुलाकात कर अपने साथ घटी घटना की आपबीती बताई और लिखित शिकायत की. इसके आधार पर कैंट थाने में आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

कार्यक्रम में हुआ था बवाल: निशा उपाध्याय का आरोप है कि एंकर गोलू राजा उर्फ मुकेश राय ने उन पर अभद्र टिप्पणी की. इसे मंच पर मौजूद और लोगों ने भी सुना. यह कार्यक्रम गोरखपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता के बेटे के बहुभोज का था.

वह इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए 24 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनसे मिलीं और कार्रवाई की मांग की. निशा उपाध्याय का आरोप है कि आरोपी द्वारा उसे लगातार धमकी दी जा रही है. जान से मारने की धमकी दी जा रही है.