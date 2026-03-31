नेपाली हेल्थ मिनिस्टर निशा मेहता जीवाजी यूनिवर्सिटी की लाडली, AIIMS ने भेजा खास मैसेज
मेडिकल प्रोफेशनल निशा मेहता को नेपाल में स्वास्थ्य और जनसंख्या विभाग का बनाया गया है मंत्री. दिल्ली और ग्वालियर से है खास कनेक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 2:48 PM IST
ग्वालियर: नेपाल में तख्ता पलट होने के बाद सरकार बदल चुकी है. नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पीएम पद की शपथ ले चुके हैं और साथ ही उनके मंत्रिमंडल भी तैयार है. ऐसे में उनकी नई टीम में शामिल स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेपाल की बागडोर संभालेगी. लेकिन क्या आपको पता है कि निशा मेहता का कनेक्शन ग्वालियर से भी है.
नई दिल्ली एम्स से की बीएससी नर्सिंग, मरीजों की देखभाल भी
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा निशा मेहता को सौंपा गया है. यह जिम्मेदारी संभालने वाली निशा मेहता खुद भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हैं और इसकी नींव भारत से जुड़ी है. वे न सिर्फ दिल्ली एम्स से बीएससी नर्सिंग कर चुकी हैं बल्कि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की भी छात्रा रह चुकी हैं.
एम्स कॉलेज दिल्ली ने जारी किया बधाई संदेश
नई दिल्ली स्थित एम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग से निशा मेहता ने 2006 से 2010 के बीच नर्सिंग में बीएससी की डिग्री ली है. एम्स कॉलेज ने पूर्व छात्रा रहीं निशा मेहता को नेपाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर बधाई देते हुए खास संदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि 'हमारे संस्थान की सम्मानित पूर्व छात्रा निशा मेहता की यह उपलब्धि एम्स के नर्सिंग समुदाय के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है. नेपाल में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर बधाई.'
AIIMS New Delhi congratulates its alumna Ms. Nisha Mehta (BSc Nursing 2006–2010) on her appointment as Health Minister of Nepal.— AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) March 30, 2026
Her achievement is a proud moment for the entire AIIMS community, especially the nursing fraternity. We wish her success in her new role. pic.twitter.com/V7UzoeCDrl
ग्वालियर से किया था पोस्ट ग्रेजुएशन
निशा मेहता ने एम्स के कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की थी. पढ़ाई के साथ ही वे मरीजों की भी देखभाल करती थीं. दिल्ली एम्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने 2010 में ग्वालियर आई थीं, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. डिग्री पूरी होने के बाद वे ग्वालियर से नेपाल वापस चली गईं. वहां उन्होंने एक नर्स के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को संभाला. बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में लगभग 3 साल तक नर्स के तौर पर काम किया. इसके बाद बिराट शिक्षण अस्पताल में बतौर नर्स और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में एक साल तक काम करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दीं.
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'जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात'
इस संबंध में जीवाजी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी विमलेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि "यह बहुत ही खुशी की बात है कि निशा मेहता नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बनी हैं. उन्होंने 2010-11 में यहां पढ़ाई की थी. जीवाजी विश्वविद्यालय से पढ़ी एक छात्रा नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बनी हैं यह बड़े ही गर्व की बात है."