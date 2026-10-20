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बस्तर दशहरा की निशा जात्रा रस्म, काला जादू की रस्म से विख्यात, जानिए क्या है खासियत

बस्तर दशहरा की निशा जात्रा रस्म ( Etv Bharat )

जगदलपुर- बस्तर दशहरे की सबसे अद्भूत रस्म निशा जात्रा को मंगलवार आधी रात 2 बजे पूरे विधि विधान के साथ सम्पन्न की गई. इस रस्म को काले जादू की रस्म भी कहा जाता है. प्राचीन काल में इस रस्म को राजा महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे. जिसमे हजारों बकरों, भैंसों यहां तक की नरबलि देने का भी इतिहास मिलता है.

अब केवल 11 बकरों की बलि