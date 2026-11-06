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हजारीबाग की निशा ने तैयार की दीपावली में डिजाइनर सुगंधित मोमबत्ती, सफल उद्यमी बनना चाहती हैं ये युवा व्यवसायी

निशा ने तैयार की फ्लोटिंग कैंडल ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले के मेरु गांव की रहने वाली निशा एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखी जा रही है. जिन्होंने सुगंधित मोमबत्ती का व्यापार शुरू किया है. दीपावली के मौके पर सुगंधित मोमबत्ती तैयार कर बाजार में उपलब्ध करा रही हैं. इसके अलावा इनकी मोमबत्ती की मांग बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है. वो बताती हैं कि इस बार दीपावली सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि खुशबू भी बिखेरेगी.

सुगंधित मोमबत्ती का व्यवसाय