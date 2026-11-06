हजारीबाग की निशा ने तैयार की दीपावली में डिजाइनर सुगंधित मोमबत्ती, सफल उद्यमी बनना चाहती हैं ये युवा व्यवसायी
हजारीबाग की निशा सुगंधित मोमबत्ती का व्यापार कर एक उद्यमी के रुप में पहचान बनाना चाहती है.
Published : November 6, 2026 at 1:50 PM IST
हजारीबाग: जिले के मेरु गांव की रहने वाली निशा एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखी जा रही है. जिन्होंने सुगंधित मोमबत्ती का व्यापार शुरू किया है. दीपावली के मौके पर सुगंधित मोमबत्ती तैयार कर बाजार में उपलब्ध करा रही हैं. इसके अलावा इनकी मोमबत्ती की मांग बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है. वो बताती हैं कि इस बार दीपावली सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि खुशबू भी बिखेरेगी.
सुगंधित मोमबत्ती का व्यवसाय
हजारीबाग की रहने वाली निशा ने सुगंधित मोमबत्ती का व्यवसाय शुरू किया है. 8 महीने से निशा इस व्यवसाय में लगी हैं. दीपावली के अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनर सुगंधित मोमबत्ती तैयार किया है. फ्लोटिंग कैंडल के साथ-साथ पटाखा कैंडल, मोदक कैंडल निशा ने तैयार किए हैं.
ऑनलाइन मार्केट के जरिए प्रोडक्ट को दूसरे राज्यों में भेजती हैं निशा
निशा बताती हैं कि वह B.Ed की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर होने के लिए नया व्यवसाय शुरू किया है. ऑनलाइन मार्केट के जरिए उत्पाद देश के कोने-कोने तक पहुंचा रही हैं. इस दीपावली पर एक से बढ़कर एक सुगंधित मोमबत्ती तैयार की गई है. इसमें खासियत यह है कि सारी मोमबत्तियां इको फ्रेंडली हैं.
उद्यमी के रुप में पहचान बना रही हैं निशा
निशा को एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जा रहा है. एंटरप्रेन्योर वह शख्स है, जो किसी नए व्यवसाय या आइडिया की शुरुआत करता है, उसमें अपना पैसा लगाता है और व्यवसाय से जुड़े सभी जोखिम भी खुद उठाता है.
अलग अलग जगहों से मोमबत्ती खरीदने आ रहे लोग
निशा की मां बताती है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है, जो पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत है. घर का सारा काम निपटाते हुए मोमबत्ती बनाती है. मोमबत्ती की मांग ऐसी है कि शहर से लोग खरीदने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. घर के लोग बेटी की मदद करते हैं.
डेकोरेशन में सुगंधित मोमबत्तियों का महत्व
दीपावली पर्व के दौरान सुगंधित मोमबत्तियां घर को केवल रोशन ही नहीं करती है, बल्कि एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण से भी भर देती हैं. आधुनिक दिवाली डेकोरेशन में इनका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ये पारंपरिक दीयों के साथ मिलकर त्योहार की रौनक को दोगुना कर देती हैं.
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