Nisha Bhagat Death Case: राज्यपाल से मिले आदिवासी संगठन, राष्ट्रपति शासन समेत कई मांगों का ज्ञापन सौंपा, सीएम कर चुके हैं CBI जांच की अनुशंसा
निशा भगत मौत मामले में आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 13, 2026 at 1:55 PM IST
रांची: आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला झारखंड में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस प्रकरण में अब आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से हस्तक्षेप की मांग की है. शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने बबलू मुंडा के नेतृत्व में लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की.
प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. इसके साथ ही संगठनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग का ज्ञापन सौंपा.
मौत से पहले पुलिस और साइबर थाने में दी थीं शिकायतें
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मौत से पहले की घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया है. ज्ञापन के अनुसार, निशा ने 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाना में रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी. इसके बाद 13 जुलाई को रांची साइबर थाना में भी इसी तरह की लिखित शिकायत दी गई थी. वहीं, 22 जुलाई 2026 को उनके घर में हुई चोरी के संबंध में भी पिठोरिया थाना में आवेदन दिया गया था. संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हालात इतने बिगड़ गए.
फेसबुक लाइव के बाद संदिग्ध हालात में हुई थी मौत
आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर हुई थी. मौत से कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने जमीन विवाद, कथित जमीन माफिया और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली व प्रताड़ना को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे. इस घटना के बाद से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद आरोपी बनाया है.
मुख्यमंत्री कर चुके हैं CBI जांच की सिफारिश
निशा भगत की मौत के बाद बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर की रात इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी थी कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब सीबीआई करेगी और इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं.
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर दबाव बनाया था. वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
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