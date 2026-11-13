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Nisha Bhagat Death Case: राज्यपाल से मिले आदिवासी संगठन, राष्ट्रपति शासन समेत कई मांगों का ज्ञापन सौंपा, सीएम कर चुके हैं CBI जांच की अनुशंसा

राज्यपाल को ज्ञापन सैंपते आदिवासी संगठन के सदस्य ( ETV Bharat )

रांची: आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला झारखंड में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस प्रकरण में अब आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से हस्तक्षेप की मांग की है. शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने बबलू मुंडा के नेतृत्व में लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की.

प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. इसके साथ ही संगठनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग का ज्ञापन सौंपा.