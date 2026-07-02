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सांसद ढुल्लू महतो पर विधायक ने लगाया गंभीर आरोप, पासपोर्ट जब्त कर की CBI और NIA जांच की मांग

निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने धनबाद विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की मांग की है.

ARUP CHATTERJEE ILLEGED ON MP
निरसा विधायक अरुप चटर्जी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 12:59 PM IST

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धनबाद: निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सियासी घमासान लगातार गहराता जा रहा है. सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए और केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की.

प्रेस वार्ता के दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि सांसद के कथित संबंध गैंगस्टर प्रिंस खान से हैं और दोनों के बीच आर्थिक लेनदेन व विदेश में संपत्ति से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले की जांच CBI और NIA से कराने की मांग की. साथ ही सांसद ढुल्लू महतो का पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग की.

जानकारी देते निरसा विधायक (ईटीवी भारत)

सीबीआई जांच की मांग में सांसद का भी हो नाम: विधायक

विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद के नाम से बरवाअड्डा में कथित रूप से संचालित कोयला भट्ठे से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए. उन्होंने कहा कि यदि सांसद धनबाद में कथित कोयला तस्करी की CBI जांच की मांग करते हैं, तो जांच के दायरे में उनका नाम भी शामिल किया जाए. ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष सच्चाई सामने आ सके.

विधायक ने सांसद की ओर से उन पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी का भी जवाब दिया. बेटे नहीं होने संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी दो बेटियां हैं और उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है. उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं और किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं.

बता दें कि इससे पहले सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना में बाधा पहुंचाने, रंगदारी मांगने और विकास कार्यों में रुकावट डालने का आरोप विधायक अरूप चटर्जी पर लगाया था. अब दोनों नेताओं के बीच आरोपों का यह विवाद राजनीतिक रूप से और अधिक गर्माता दिखाई दे रहा है. फिलहाल दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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