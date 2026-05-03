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धनबाद एयरपोर्ट के लिए केंद्र को जल्द प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार: अरूप चटर्जी

निरसा विधायक अरूप चटर्जी को ज्ञापन सौंपते मिशन एयरपोर्ट धनबाद और जीटा के प्रतिनिधि. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: कोयला नगरी धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया अब तेज होती दिख रही है. राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में केंद्र सरकार को औपचारिक पत्राचार करेगी. यह जानकारी निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने सर्किट हाउस में दी.

विधायक ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 7 मई को वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी एक महीने के भीतर राज्य सरकार की ओर से धनबाद डीसी को पत्र भेज दिया जाएगा, जिसके बाद जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी. विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए तोपचांची क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है और यहां जमीन चिन्हित की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे.

निरसा विधायक अरूप चटर्जी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एयरपोर्ट की मांग को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन

धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर “मिशन एयरपोर्ट धनबाद” लगातार सक्रिय है. इसी क्रम में संगठन और जीटा के प्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस में विधायक अरूप चटर्जी को ज्ञापन सौंपा है और इस परियोजना को जल्द आगे बढ़ाने की मांग की है.

निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि शुरुआती चरण में एयरपोर्ट के लिए लगभग 110 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी. वहीं, मिशन एयरपोर्ट और जीटा की भी यही मांग है कि एयरपोर्ट का निर्माण तोपचांची में ही किया जाए, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके.