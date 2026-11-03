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शिक्षा विभाग के खिलाफ विधायक अरुप चटर्जी ने शुरू की भूख हड़ताल, शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे निरसा विधायक अरूप चटर्जी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबादः शिक्षा विभाग के खिलाफ निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में कथित गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. विधायक का आरोप है कि जिले में शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन में मनमानी के कारण ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. विधायक के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व विधायक आनंद महतो भी धरनास्थल पर पहुंचे.

ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहींः अरुप चटर्जी