शिक्षा विभाग के खिलाफ विधायक अरुप चटर्जी ने शुरू की भूख हड़ताल, शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में मनमानी का आरोप लगाते हुए निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 3, 2026 at 5:43 PM IST
धनबादः शिक्षा विभाग के खिलाफ निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में कथित गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. विधायक का आरोप है कि जिले में शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन में मनमानी के कारण ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. विधायक के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व विधायक आनंद महतो भी धरनास्थल पर पहुंचे.
ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहींः अरुप चटर्जी
विधायक अरुप चटर्जी ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त खामियों के खिलाफ है. सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन उन्हें जरूरत के मुताबिक स्कूलों में पदस्थापित नहीं किया जा रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के बावजूद स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि निर्धारित नियमों और छात्र-शिक्षक अनुपात की अनदेखी कर स्थानांतरण और पदस्थापन में कथित तौर पर पैसों का लेन-देन किया जा रहा है.
आरटीई के क्रियान्वयन पर भी उठाए सवाल
विधायक ने शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि इस कानून के तहत गरीब और वंचित बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि संपन्न परिवारों के बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है. उन्होंने जिला प्रशासन पर व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इन अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने दावा किया कि पिछले एक साल के दौरान करीब 1500 शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया. इनमें बड़ी संख्या में शिक्षकों को ग्रामीण स्कूलों के बजाय शहरी क्षेत्रों में तैनात किया गया. विधायक ने इस पूरी प्रक्रिया में आर्थिक लेन-देन की आशंका जताते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
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