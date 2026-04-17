केंदुआडीह गैस रिसाव और भू धसान क्षेत्र पहुंचे निरसा विधायक अरुप चटर्जी, BCCL पर उठाए सवाल
धनबाद के केंदुाडीह गैस रिसाव और भू धसान क्षेत्र का निरसा विधायक अरुप चटर्जी निरीक्षण करने पहुंचे हैं.
Published : April 17, 2026 at 4:06 PM IST
धनबाद: केंदुआडीह गैस रिसाव और भू धसान क्षेत्र में हालात का जायजा लेने निरसा विधायक अरुप चटर्जी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भू धसान स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना. निरीक्षण के दौरान विधायक अरुप चटर्जी ने बीसीसीएल की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल केवल लोगों के घर उजाड़ने में लगी है. लेकिन उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है.
बेलगड़िया पुनर्वास में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव: विधायक
विधायक अरूप चटर्जी ने बेलगड़िया पुनर्वास स्थल की स्थिति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि बेलगड़िया में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. छोटे-छोटे कमरों में लोगों को बसाया जा रहा है. जहां उनका जीवनयापन करना बेहद कठिन है. विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि बेलगड़िया में पुनर्वास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. लेकिन यह पैसा कहां जा रहा है, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है.
विस्थापन से पहले रोजगार मुहैया हो: विधायक
अरुप चटर्जी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहां के लोगों के रोजगार और आजीविका से जुड़ी हुई है. अगर लोगों को उनके घरों से हटाया जा रहा है, तो पहले उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि केंदुआडीह के भू धसान क्षेत्र को जल्द से जल्द भराई कर सुरक्षित बनाया जाए. जिससे आगे इस तरह की घटनाएं न हों. साथ ही रैयत और गैर रैयत सभी प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास दिया जाए.
बीसीसीएल समझे अपनी जिम्मेदारी: अरूप चटर्जी
विधायक अरुप चटर्जी ने कहा कि लोगों का घर उजाड़ना समाधान नहीं है. पहले उनके रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए. बीसीसीएल को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. बता दें कि केंदुआडीह क्षेत्र में हालात अब भी गंभीर बनी हुई है. स्थानीय लोग सुरक्षित पुनर्वास, रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं.
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