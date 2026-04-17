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केंदुआडीह गैस रिसाव और भू धसान क्षेत्र पहुंचे निरसा विधायक अरुप चटर्जी, BCCL पर उठाए सवाल

भू धसान से प्रभावित लोगों के साथ विधायक अरुप चटर्जी ( ईटीवी भारत )