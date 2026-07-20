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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार रहे निर्मोही अखाड़ा, दिनेंद्र दास को महंत के पद से हटाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा! ( Photo Credit: ETV Bharat )