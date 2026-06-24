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निर्जला एकादशी कल, इस दिन मिलता है 24 एकादशियों का पुण्य, जानिये कैसे करें पूजा

इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, व्रत और दान-पुण्य का विशेष महत्व है.

WORSHIP LORD VISHNU, SIGNIFICANCE OF NIRJALA EKADASHI
उदयपुर का जगदीश मंदिर व रींगस का प्राचीन श्याम मंदिर. (ETV Bharat udaipur and sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 12:22 PM IST

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उदयपुर/सीकरः प्रदेश में गुरुवार को श्रद्धा, आस्था और धार्मिक उल्लास के साथ निर्जला एकादशी मनाई जाएगी. हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, व्रत और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. वहीं, रींगस कस्बे के प्राचीन श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी पर मेले का आयोजन होगा. इस दौरान बाबा श्याम का दरबार विदेशी फूलों से सजाया जाएगा. मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए थाईलैंड से फुल मंगवाए गए हैं.

मान्यता है कि निर्जला एकादशी का विधि-विधान से किया गया व्रत वर्षभर की 24 एकादशियों के समान पुण्य प्रदान करता है. इस अवसर पर उदयपुर के विष्णु मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे. श्रद्धालु सुबह से ही भगवान विष्णु के दर्शन, पूजा-अर्चना, मंत्र जाप और दान-पुण्य कर सुख-समृद्धि एवं मोक्ष की कामना करेंगे.

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क्यों खास है निर्जला एकादशीः ज्योतिषी आशुतोष ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर यह व्रत किया था. इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है. इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है.

इस तरह करें पूजा-अर्चनाः एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर या पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इसके बाद भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन और पंचामृत अर्पित करें. पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें तथा विष्णु सहस्रनाम और गीता पाठ का भी विशेष महत्व माना गया है. शाम के समय दीप प्रज्ज्वलित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें.

व्रत में क्या करें

  • भगवान विष्णु का ध्यान और नाम स्मरण करें.
  • जरूरतमंद लोगों को जल, छाता, फल और वस्त्र का दान करें.
  • मंदिर में दर्शन कर भजन-कीर्तन में भाग लें.
  • अधिक से अधिक समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करें.
  • तुलसी पूजा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

दान का विशेष महत्वः धर्माचार्यों के अनुसार निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, फल, शक्कर, वस्त्र और अन्न का दान अत्यंत शुभ माना जाता है. भीषण गर्मी के बीच प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी इस दिन विशेष पुण्यदायी माना गया है.

मंदिरों में रहेगा विशेष आयोजनः उदयपुर के प्रमुख विष्णु मंदिरों में पंचामृत अभिषेक, विशेष श्रृंगार, भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन होगा. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर, नाथद्वारा की श्रीनाथजी मंदिर, कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर और सांवरिया सेठ मंदिर में विशेष आयोजन होंगे.

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मंदिर को सजाने में जुटे कारीगरः रींगस कस्बे के प्राचीन श्याम मंदिर में 25 जून को निर्जला एकादशी पर मेले का आयोजन होगा. बाबा श्याम का दरबार विदेशी फूलों से सजाया जाएगा. मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए थाईलैंड से फुल मंगवाए गए हैं. इसके अलावा बंगलुरु और पुष्कर के फूलों से भी बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं. मंदिर को सजाने के लिए दर्जनों बंगाली कारीगर जुटे हुए हैं.

श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए राजा पार्क से लेकर मंदिर तक विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इसमें छाया, पानी, हवा और रोशनी की समुचित व्यवस्था शामिल है. भक्तों की थकान दूर करने और उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए उन पर ठंडे इत्र की बारिश की जाएगी. इन सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है. निर्जला एकादशी और द्वादशी यानी दो दिन तक रींगस प्राचीन श्याम मंदिर में मेले का आयोजन होगा.

दो दिन होगा विशेष श्रृंगारः रींगस प्राचीन श्याम मंदिर पुजारी यंश सिंह चौहान ने बताया कि दो दिवसीय मेले के दौरान बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा. देश विदेश से लाए गए फूलों से बाबा श्याम का गर्भ गृह सजाया जाएगा. श्याम की विशेष आरती होगी और 56 पकवानों का भोग लगेगा. उन्होंने बताया कि इस दिन मंदिर में कई विशेष आयोजन भी होंगे.

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रींगस में निकलेगी निशान यात्राः निर्जला एकादशी मेले के दौरान रींगस प्राचीन श्याम मंदिर से मुख्य खाटूश्याम जी मंदिर तक निशान पदयात्रा निकाली जाएगी. पदयात्रा भैरूंजी मोड़ स्थित श्री श्याम तोरण गेट से शुरू होकर प्राचीन श्री श्याम मंदिर तक जाएगी. इसका आयोजन श्री श्याम मंदिर कमेटी के तत्वावधान में किया जा रहा है. यात्रा में 1100 से अधिक भक्त अपने हाथों में निशान थामे पदयात्रा करेंगे. यह यात्रा नपा क्षेत्र के मुख्य मागों और बाजारों से होते हुए श्याम मंदिर पहुंचेगी.

मुख्य खाटूश्याम जी मंदिर से जुड़ा है इतिहासः पुजारी यंश सिंह चौहान ने बताया कि रींगस श्री श्याम मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है. खाटूश्याम जी जाने वाले पदयात्री पहले इसी मंदिर में आकर निशान की पूजा करते हैं. माताओं के अनुसार, इस मंदिर पूजा करने के बाद मुख्य खाटूश्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है.

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NIRJALA EKADASHI ON JUNE 25

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