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सिर्फ इंसानों के लिए नहीं…निर्जला एकादशी पर बेजुबानों के नाम भंडारा, सेवा से समाज को नया संदेश

आयोजक और एनिमल लवर गुलशन भाटिया ने लोगों से अपील की कि वे केवल आयोजन स्थल तक सीमित न रहें, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में भोजन के पैकेट लेकर जाएं और आसपास मौजूद बेजुबान जीवों तक सेवा पहुंचाएं. इस अभियान का उद्देश्य एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि एक स्थायी सामाजिक व्यवहार को प्रेरित करना बताया गया. भाटिया ने कहा कि आज समाज में इंसानों की समस्याओं पर चर्चा होती है, लेकिन बेजुबानों की जरूरतों की ओर कम ध्यान जाता है. यह पहल उसी संवेदना को जगाने का प्रयास है कि जो जीव बोल नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी समाज को उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब उसका लाभ हर जीव तक पहुंचे.

सामाजिक व्यवहार को प्रेरित : इस विशेष भंडारे में अलग-अलग जीवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोजन तैयार किया गया. गौ माता के लिए हरा चारा, सब्जियां और रोटियां रखी गईं. श्वानों के लिए रोटी, दूध और पौष्टिक भोजन तैयार किया गया. बिल्लियों के लिए दूध और विशेष भोजन की व्यवस्था की गई. पक्षियों के लिए दाना और स्वच्छ पानी रखा गया, जबकि वानरों के लिए मौसमी फल उपलब्ध कराए गए.

निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर गुरुवार को जयपुर एनिमल लवर्स की ओर से आयोजित इस विशेष अभियान में गौ माता, श्वान, बिल्ली, पक्षियों और वानरों के लिए अलग-अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई. आयोजकों ने इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करुणा, सह-अस्तित्व और मानवता का संदेश बताया.

जयपुर: भंडारा…यह शब्द सुनते ही आमतौर पर मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और श्रद्धालुओं की लंबी कतारों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इस बार निर्जला एकादशी के अवसर पर सेवा का एक ऐसा स्वरूप सामने आया, जिसने सामाजिक सरोकार और संवेदनशीलता को नया अर्थ देने का प्रयास किया. यहां भोजन की व्यवस्था इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन बेजुबान जीवों के लिए की गई, जो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छूट जाते हैं.

सेवा से समाज को नया संदेश (ETV Bharat Jaipur)

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एनिमल लवर्स की ओर से आयोजित विशेष अभियान :

निर्जला एकादशी पर बेजुबानों के लिए विशाल भंडारा.

जयपुर एनिमल लवर्स की अनोखी सामाजिक पहल.

गौ माता के लिए हरा चारा, सब्जियां और रोटियां.

श्वानों के लिए दूध, रोटी और पौष्टिक भोजन.

पक्षियों के लिए दाना और स्वच्छ पानी की व्यवस्था.

वानरों के लिए मौसमी फल, बिल्लियों के लिए विशेष भोजन.

'हर जीव की सेवा ही सच्ची भक्ति' का संदेश.

लोगों से अपने क्षेत्र में भोजन पहुंचाने का आह्वान.

सेवा, करुणा और सह-अस्तित्व को बढ़ावा.

इंसानों से आगे बढ़कर बेजुबानों तक पहुंची मानवता.

मानवता का संदेश : अमृता आहुजा ने कहा कि आज इंसान की बात तो हर कोई सुनता है, लेकिन बेजुबानों की पीड़ा को समझने वाले बहुत कम होते हैं. यह आयोजन केवल भोजन बांटने का नहीं, बल्कि मानवता का संदेश देने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने आसपास एक जीव की भी जिम्मेदारी ले ले तो बड़ा बदलाव संभव है. गौरी सेन ने कहा कि मानव सेवा की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन पशु सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. इस आयोजन में छोटे पक्षियों से लेकर बड़े पशुओं तक सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई. उनका कहना था कि यह केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरित करने का प्रयास है कि वे भविष्य में भी अपने स्तर पर बेजुबानों को भोजन और पानी उपलब्ध कराएं.

श्रद्धालुओं की लंबी कतारें (ETV Bharat Jaipur)

निर्जला एकादशी धार्मिक आस्था और पुण्य का पर्व : रूचि बजाज ने कहा कि निर्जला एकादशी धार्मिक आस्था और पुण्य का पर्व माना जाता है. लोग इस दिन दान-पुण्य करते हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के जरिए यह संदेश दिया गया कि मानवीय संवेदनाएं केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव-जगत तक भी पहुंचनी चाहिए. सीमा अरोड़ा ने कहा कि हमारे जीवन का पहला धर्म सेवा है. चाहे वह इंसानों की हो या बेजुबानों की. उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने परिवार के लिए प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, उसी तरह यदि थोड़ा हिस्सा बेजुबानों के लिए भी निकालें तो समाज और प्रकृति दोनों के प्रति जिम्मेदारी निभाई जा सकती है.

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भोजन और पानी की उपलब्धता चुनौती बनती : भारती सैनी ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी 'सेवा परमो धर्म' का संदेश दिया गया है. निर्जला एकादशी जैसे अवसर केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज और जीवों के प्रति दायित्व निभाने का अवसर भी हैं. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते शहरी जीवन में पशु-पक्षियों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता चुनौती बनती जा रही है. गर्मी के मौसम में यह जरूरत और बढ़ जाती है. ऐसे समय में इस तरह के अभियान केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने का माध्यम भी बन सकते हैं.