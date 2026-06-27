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खाटू श्याम मेला: बाबा श्याम के दरबार में तीन दिनों में 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

भक्तों की भीड़ ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )