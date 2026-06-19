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25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान का महत्व

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्षभर की सभी 24 एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है.

भगवान विष्णु का पूजन करें
भगवान विष्णु का पूजन करें (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 7:02 AM IST

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बीकानेर : सनातन धर्म में उपवास परंपरा के अंतर्गत निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे कठिन, श्रेष्ठ और सर्वाधिक पुण्यदायी एकादशी माना जाता है. इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून, गुरुवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून सायं 6:12 बजे से होगा और समापन 25 जून रात्रि 8:09 बजे पर होगा. उदया तिथि के आधार पर व्रत 25 जून को किया जाएगा. व्रत का पारण 26 जून को द्वादशी तिथि में किया जाएगा.

बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार वर्ष भर में प्रत्येक माह दो एकादशी आती हैं और पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं. इनमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है.

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उपवास का अर्थ केवल भोजन त्याग नहीं, संयम है : पंडित किराडू बताते हैं कि उपवास का वास्तविक अर्थ केवल अन्न का त्याग करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से संयम का पालन करना है. व्रत व्यक्ति के भीतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि लाता है. इससे आत्मबल, नैतिक शक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है. निर्जला एकादशी का व्रत विशेष रूप से तप, त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक माना गया है.

क्यों कहलाती है भीमसेनी या पांडव एकादशी : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन नियमित रूप से सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे. तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया. इसी कारण यह एकादशी भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है.

ऐसे करें निर्जला एकादशी का व्रत : निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें. पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. दिनभर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है. श्रद्धालु यथाशक्ति अन्न और जल का त्याग कर व्रत रखते हैं तथा द्वादशी तिथि में विधि-विधान से पारण करते हैं.

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जलदान और सेवा का विशेष महत्व : निर्जला एकादशी पर जल, शरबत, मटका, छाता, पंखा, फल एवं अन्य शीतल पेय पदार्थों का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को जल पिलाना और जरूरतमंदों की सेवा करना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है.

  • एकादशी तिथि प्रारंभ: 24 जून 2026, सायं 6:12 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त: 25 जून 2026, रात्रि 8:09 बजे
  • निर्जला एकादशी व्रत: 25 जून 2026 (गुरुवार)
  • पारण: 26 जून 2026, द्वादशी तिथि में प्रातः निर्धारित पारण समय के अनुसार

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