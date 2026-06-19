ETV Bharat / state

25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान का महत्व

भगवान विष्णु का पूजन करें ( फोटो ईटीवी भारत )

बीकानेर : सनातन धर्म में उपवास परंपरा के अंतर्गत निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे कठिन, श्रेष्ठ और सर्वाधिक पुण्यदायी एकादशी माना जाता है. इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून, गुरुवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून सायं 6:12 बजे से होगा और समापन 25 जून रात्रि 8:09 बजे पर होगा. उदया तिथि के आधार पर व्रत 25 जून को किया जाएगा. व्रत का पारण 26 जून को द्वादशी तिथि में किया जाएगा. बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार वर्ष भर में प्रत्येक माह दो एकादशी आती हैं और पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं. इनमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है. इसे भी पढ़ें: Sawan 2026: इस दिन से शुरू हो रहा है सावन, जानें इस बार कितने सोमवार और मंगला गौरी व्रत मिलेंगे? उपवास का अर्थ केवल भोजन त्याग नहीं, संयम है : पंडित किराडू बताते हैं कि उपवास का वास्तविक अर्थ केवल अन्न का त्याग करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से संयम का पालन करना है. व्रत व्यक्ति के भीतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि लाता है. इससे आत्मबल, नैतिक शक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है. निर्जला एकादशी का व्रत विशेष रूप से तप, त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक माना गया है.