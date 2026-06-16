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निर्जला एकादशी की तारीख का कंफ्यूज सेकेंडों में करें दूर, शुभ मुहूर्त से लेकर जानिए पूजा-पाठ की डिटेल

सभी एकादशी में सबसे कठिन और पुण्यदायी मानी जाती है निर्जला एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु की करते हैं अराधना,जानिए तारीख, पूजा-विधि और शुभ मुहूर्त.

NIRJALA EKADASHI 2026
निर्जला एकादशी की तारीख का कंफ्यूज सेकेंडों में करें दूर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: जून महीने के आखिरी सप्ताह में जो एकादशी पड़ रही है, वो निर्जला एकादशी है. इस बार निर्जला एकादशी को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है. लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि आखिर इस बार निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी 24 तारीख को या 25 जून को. आपकी इस परेशानी और दुविधा हम दूर कर देते हैं, ज्योतिषाचार्ट पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बता रहे हैं कि आखिर कब निर्जला एकादशी मनाई जाएगी.

निर्जला एकादशी कब ?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी जो आ रही है. उसे ही निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. यह जो एकादशी है, 24 जून को शाम के 8:09 मिनट से शुरू हो रही है. हालांकि 24 तारीख को उदया तिथि नहीं है, शाम से एकादशी की शुरुआत हो रही है. इसलिए शास्त्र संवत 25 जून को जो उदया तिथि पड़ रही है, उस दिन एकादशी मनाई जाएगी. निर्जला एकादशी 25 जून को रात में 8:28 तक रहेगी, इस तरह से 25 जून को उदया तिथि पड़ रही है और इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत करने और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है.

ज्योतिष आचार्य ने दी जानकारी (ETV Bharat)

कैसे करें व्रत ?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, जल लेकर संकल्प करें कि हम आज एकादशी रहेंगे. इस निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और व्रत की शुरुआत कर दें. ये एकादशी विशेष होती है, क्योंकि और एकादशी में शाम के वक्त कुछ फलाहार या कुछ आहार या जल ले लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में जल भी नहीं लेना होता है.

24 घंटा कुछ भी ग्रहण किए बिना रहना होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. साल भर में 24 एकादशी होती है. जिसमें निर्जला एकादशी सबसे अहम मानी जाती है और इस एकादशी को का व्रत करने से बहुत फलदाई माना जाता है.

पारण मुहूर्त कब ?

25 जून को निर्जला एकादशी है, 24 घंटे लोगों को व्रत करना है और फिर इसके बाद 26 जून को द्वादशी तिथि है. इस दिन पारण करना है, 26 जून को ध्यान रखें की द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को थोड़ा सा अन्न दान करके पारण करें, इसके लिए 26 जून को सुबह से लेकर के रात में 10:45 तक द्वादशी तिथि रहेगी पारण का मुहूर्त रहेगा.

निर्जला एकादशी बन रहे योग

इस बार साल 2026 की जून महीने में जो निर्जला एकादशी पड़ रही है. इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, इस दिन बेहद शुभ माना जाने वाला रवि योग बन रहा है. इसके अलावा रवि योग को सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाला और हर कार्य में सफलता दिलाने वाला योग माना जाता है. साथ ही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और गुरुवार का दिन भी है जो हरी पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस बार एकादशी गुरुवार के दिन ही पड़ रही है, जिससे ये एकादशी एक अत्यंत दुर्लभ और फलदाई संयोग बना रहा है.

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