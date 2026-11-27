बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें! मदन कौशिक की सीट पर संत की एंट्री, किसे मिलेगा टिकट?
Haridwar City Seat: हरिद्वार नगर सीट से अब तक 11 दावेदार टिकट मांग चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 8:44 PM IST
हरिद्वार: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा से टिकट की दावेदारी भी शुरू हो गई है. निरंजनी अखाड़े के सचिव राज गिरी ने हरिद्वार विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की. राज गिरी साधु संतों के साथ जगजीतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा को अपना बायोडाटा सौंपकर पार्टी से टिकट देने की मांग की. राज गिरी इससे पहले देहरादून में भी भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी जता चुके हैं,
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक 25 सालों से काबिज: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हरिद्वार विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी. पहली बार यहां से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. उसके बाद मदन कौशिक ने मुड़कर नहीं देखा. अभी तक मदन कौशिक पांच बार जीत दर्ज कर चुके हैं. वर्तमान में भी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. पहली बार किसी संत ने मदन कौशिक के सामने टिकट की दावेदारी पेश की है.
अभी तक करीब दस लोग कर चुके हैं दावेदारी: मदन कौशिक हरिद्वार सीट से प्रबल दावेदार हैं. इस बार उनके सामने करीब दस नेता दावेदारी कर चुके हैं. दावेदारी करने वालों में पूर्व मेयर मनोज गर्ग, दर्जाधारी राज्यमंत्री नितिन गौतम, संजय सहगल, विशाल गर्ग, अनिल अरोड़ा और कन्हैया खेवड़िया समेत कई नाम शामिल हैं. ग्यारहवें दावेदार के रूप में निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत राज गिरी ने आज अपनी दावेदारी पेश की है.
क्या बोले राज गिरी: हरिद्वार विधानसभा से दावेदारी को लेकर श्रीमंत राज गिरी ने कहा हरिद्वार संत बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस सीट से पूर्व में जगदीश मुनि विधायक रह चुके हैं. इसके अलावा भी कई संत यहां से चुनाव लड़ चुके हैं. उन्होंने कहा हरिद्वार अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र रहा है. उनके अनुसार यहीं से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की थी. ऐसे में हरिद्वार विधानसभा सीट से किसी संत को भाजपा का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए.
राज गिरी ने कहा भाजपा उन्हें मौका देती है तो वह पार्टी की विचारधारा और संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा हरिद्वार के मठ मंदिरों, गंगा और अन्य धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा. हरिद्वार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं, धार्मिक स्थलों के विकास और स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है.
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