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बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें! मदन कौशिक की सीट पर संत की एंट्री, किसे मिलेगा टिकट?

हरिद्वार नगर सीट बीजेपी दावेदार ( ETV Bharat )

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक 25 सालों से काबिज: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हरिद्वार विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी. पहली बार यहां से चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. उसके बाद मदन कौशिक ने मुड़कर नहीं देखा. अभी तक मदन कौशिक पांच बार जीत दर्ज कर चुके हैं. वर्तमान में भी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. पहली बार किसी संत ने मदन कौशिक के सामने टिकट की दावेदारी पेश की है.