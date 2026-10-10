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रटने की बजाय तर्क से सीखेंगे नौनिहाल, ‘निपुणोदय 2.0’ में दिखेगा पंचकूला की पजल चैंपियनशिप का दम

रटने की बजाय तर्क से सीखेंगे नौनिहाल ( ETV Bharat )

पंचकूला: निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत जिला पंचकूला की शैक्षणिक नवाचारों को समर्पित पत्रिका ‘निपुणोदय’ का द्वितीय संस्करण ‘निपुणोदय 2.0’ जल्द ही प्रकाशित होगा. इस बार पत्रिका का मुख्य केंद्र जिला पंचकूला की अभिनव पहल ‘जिला स्तरीय पजल एवं पैटर्न चैंपियनशिप-2026’ होगी. शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पत्रिका के कवर पेज का अनावरण किया.

छात्रों की समझ विकसित करना मकसद: अब ‘निपुणोदय 2.0’ जिले की अनूठी शैक्षणिक पहल की यात्रा, उसके उद्देश्य और छात्रों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत करेगी. इस बारे में जिला एफएलएन समन्वयक असिन्द्र कुमार ने बताया कि, "जिला पंचकूला की पज़ल एवं पैटर्न चैंपियनशिप–2026 कक्षा पहली से तीसरी तक के विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, पैटर्न पहचानने, समस्या समाधान, निर्णय लेने और गणितीय समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई. विद्यालय स्तर से शुरू हुई यह प्रतियोगिता क्लस्टर और खंड स्तर से होते हुए जिला स्तर तक पहुंची. लगभग 13,900 विद्यार्थियों की भागीदारी से शुरू हुई इस पहल ने बच्चों को रटने के बजाय समझने, तर्क करने और स्वयं समाधान खोजने का अवसर प्रदान किया."