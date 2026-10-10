रटने की बजाय तर्क से सीखेंगे नौनिहाल, ‘निपुणोदय 2.0’ में दिखेगा पंचकूला की पजल चैंपियनशिप का दम
पंचकूला की पजल एवं पैटर्न चैंपियनशिप पर आधारित ‘निपुणोदय 2.0’ में बच्चों की तार्किक सोच, गणितीय समझ और समस्या समाधान कौशल को प्रमुखता मिलेगी.
Published : October 10, 2026 at 8:29 AM IST
पंचकूला: निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत जिला पंचकूला की शैक्षणिक नवाचारों को समर्पित पत्रिका ‘निपुणोदय’ का द्वितीय संस्करण ‘निपुणोदय 2.0’ जल्द ही प्रकाशित होगा. इस बार पत्रिका का मुख्य केंद्र जिला पंचकूला की अभिनव पहल ‘जिला स्तरीय पजल एवं पैटर्न चैंपियनशिप-2026’ होगी. शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पत्रिका के कवर पेज का अनावरण किया.
छात्रों की समझ विकसित करना मकसद: अब ‘निपुणोदय 2.0’ जिले की अनूठी शैक्षणिक पहल की यात्रा, उसके उद्देश्य और छात्रों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत करेगी. इस बारे में जिला एफएलएन समन्वयक असिन्द्र कुमार ने बताया कि, "जिला पंचकूला की पज़ल एवं पैटर्न चैंपियनशिप–2026 कक्षा पहली से तीसरी तक के विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, पैटर्न पहचानने, समस्या समाधान, निर्णय लेने और गणितीय समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई. विद्यालय स्तर से शुरू हुई यह प्रतियोगिता क्लस्टर और खंड स्तर से होते हुए जिला स्तर तक पहुंची. लगभग 13,900 विद्यार्थियों की भागीदारी से शुरू हुई इस पहल ने बच्चों को रटने के बजाय समझने, तर्क करने और स्वयं समाधान खोजने का अवसर प्रदान किया."
पत्रिका में यह सब होगा समाहित: ‘निपुणोदय 2.0’ में इस चैंपियनशिप की संपूर्ण यात्रा, विद्यार्थियों का उत्साह, शिक्षकों की तैयारी, विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताएं और जिला स्तरीय आयोजन के यादगार क्षण शामिल किए जाएंगे. पत्रिका के माध्यम से यह भी दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार रोचक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के जरिए गणितीय अवधारणाओं को बच्चों के लिए सहज, आनंददायक और व्यावहारिक बनाया जा सकता है. जिला पंचकूला की यह पहल खेल-खेल में सीखने, तार्किक सोच विकसित करने और बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया गया है. ‘निपुणोदय 2.0’ इसी नवाचार को व्यापक पहचान दिलाने और अन्य जिलों के शिक्षकों और शिक्षा विभागों को प्रेरित करने का माध्यम बनेगी.
‘निपुणोदय-1’ की हुई सराहना: इससे पहले पत्रिका के प्रथम संस्करण ‘निपुणोदय-1’ ने पंचकूला में क्लास रेडीनेस कार्यक्रम (सीआरपी) के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों के प्रयासों और शैक्षणिक गतिविधियों को सामने लाकर खूब सराहना प्राप्त की थी.
नवाचार-सोच-मेहनत और प्रतिभा: पत्रिका का द्वितीय संस्करण पंचकूला के शिक्षा विभाग की नवाचारपूर्ण सोच, शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की प्रतिभा को समर्पित होगा. ‘निपुणोदय-1’ की उपलब्धियों के बाद अब ‘निपुणोदय 2.0’ के माध्यम से जिले की पज़ल एवं पैटर्न चैंपियनशिप की कहानी को नई पहचान मिलने जा रही है.
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