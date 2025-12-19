राजस्थान के 70 हजार सरकारी स्कूलों में लगेंगे निपुण मेले, खेल और गतिविधियों से मजबूत होगी बुनियादी पढ़ाई
23 दिसंबर को मेगा पीटीएम के साथ निपुण मेलों में अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे.
Published : December 19, 2025 at 4:20 PM IST
जयपुर: प्रदेश के 69 हजार 953 सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए निपुण मेले लगाए जाएंगे. इनका उद्देश्य बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना और पढ़ाई को रोचक बनाना है. निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा विभाग केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि खेल, एक्टिविटी और नवाचारों के जरिए बच्चों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहा है. इसी सोच के तहत मेगा पीटीएम के साथ निपुण मेले लगाए जा रहे हैं. इसमें अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे.
23 दिसंबर को मेगा पीटीएम के साथ निपुण मेले में कक्षा के स्तर के अनुसार भाषा, गणित और तार्किक समझ से जुड़ी गतिविधियां कराई जाएंगी. चार्ट, मॉडल, खेल और अन्य नवाचारों के जरिए दिखाया जाएगा कि बच्चे कैसे पढ़ना, लिखना, समझना और गणना करना सीख रहे हैं. इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि निपुण मेले में छात्र के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भाषायी विकास के उद्देश्य से एक्टिविटीज कराएंगे. यहां शिक्षक अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई, उनकी कमजोरियों और सुधार के तरीकों पर खुलकर बातचीत करेंगे. इससे स्कूल और घर के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. ये मेले पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन और अर्बन क्लस्टर एजुकेशन लेवल पर होंगे.
शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस बार निपुण मेले को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी के साथ अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी रहेगी. मेले में शिक्षा विभाग की नई पहल, टीचिंग-लर्निंग मेटेरियल, छात्र कल्याण योजनाएं और स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी. संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि हर बच्चे की सीख को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां तय की जाएं, ताकि बुनियादी शिक्षा की मजबूती साफ नजर आए.
निपुण मेले से फायदे
• बच्चों की बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता मजबूत करना
• पढ़ाई को खेल, गतिविधियों और नवाचारों के माध्यम से रोचक बनाना
• प्रत्येक छात्र की सीखने की वास्तविक स्थिति को सामने लाना
• छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना
• अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई से सीधे जोड़ना और उनकी भूमिका स्पष्ट करना
• शिक्षक-अभिभावक संवाद के जरिए सीखने की कमियों की पहचान करना
पढ़ाई बोझ नहीं: शिक्षा विभाग का मानना है कि निपुण मेला बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि आनंददायक अनुभव बनाएगा. अभिभावकों की भागीदारी से ये पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास और बेहतर शैक्षिक परिणामों की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी.
