चंडीगढ़ में 9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत, लोगों में जोश हाई, सेना के वेपन्स को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में 9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है जिसका उद्घाटन पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया ने किया है.
Published : November 7, 2025 at 11:00 PM IST
चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-5 स्थित लेक क्लब में आज 9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई. फेस्ट का उद्घाटन पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया. रक्षा बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को सैन्य जीवन के अनुशासन की झलक प्रदान करने के लिए इस वार्षिक फेस्ट को पंजाब सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीमंदिर स्थित पश्चिमी कमान मुख्यालय की एक संयुक्त पहल पर आयोजित किया जाता है.
सैनिकों ने लोगों को हथियारों की जानकारी दी: इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में हथियारों और गैजेट्स की प्रदर्शनी लगाई गई है. नतीजतन बच्चों से लेकर हर उम्र वर्ग के लोगों में हथियारों और गैजेट्स को करीब से देखने/जानने की उत्सुकता देखी गई. लोग सैनिकों से हथियारों की जानकारी लेने उनके पास पहुंचे तो प्रदर्शनी में मौजूद सैनिकों ने सभी हथियारों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की. साथ ही यह भी बताया कि किन-किन युद्धों में किस-किस हथियार का बखूबी से इस्तेमाल किया जा चुका है.
सैनिकों के बलिदान से भरे गौरवशाली इतिहास को समझें युवा: पंजाब के गवर्नर एवं यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे युद्ध इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना एक सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं को सैनिकों के बलिदानों से भरे गौरवशाली इतिहास को बताना चाहिए. युवावस्था में स्वयं मोटरसाइकिल चलाने के शौकीन राज्यपाल कटारिया ने अगले वर्ष एमएलएफ मुख्य कार्यक्रम की पूर्वसंध्या, ब्रेवहार्ट्स राइड में शामिल होने की स्वीकृति भी दी. इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन राज्यपाल कटारिया लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेवारत सैन्य अधिकारियों, सेवानिवृत्त सैनिकों, युवा छात्रों और आमजन की एक विविध सभा को संबोधित कर रहे थे.
ऑपरेशन सिंदूर से ताकत और शक्ति का प्रदर्शन: राज्यपाल ने कहा, "कोई भी दुश्मन किसी शक्तिशाली राष्ट्र को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता. देश के बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को हमारी ताकत और शक्ति दिखाई." उन्होंने आगे कहा कि दुनिया अब भारत की रक्षा क्षमताओं को पहचानती है और उनका सम्मान करती है. उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने और देशभक्ति की लौ को लगन से आगे बढ़ाने के लिए एमएलएफ आयोजकों की सराहना की.
पंजाब का अतुलनीय योगदान: रक्षा बलों में पंजाब के अतुलनीय योगदान को बताते हुए राज्यपाल कटारिया ने कहा कि विभिन्न युद्धों में पंजाब के बेटों-बेटियों की वीरता पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है. यह तीन दिवसीय कार्यक्रम युवाओं को सैन्य जीवन की झलक दिखाने और भविष्य के युवाओं को देश की रक्षा की प्रेरणा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है. सैन्य साहित्य महोत्सव को पंजाब के कोने-कोने तक ले जाने का महत्व बताते हुए राज्यपाल ने इस वर्ष अमृतसर और फिरोजपुर में इसका आयोजन करने के लिए आयोजकों की सराहना की, ताकि लोग रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित हो सकें.
खानपान व अन्य सामान के स्टाल लगाए: इस फेस्ट में हर उम्र भर का खास ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के खान-पान के स्टॉल लगाए गए हैं. इसके अलावा आकर्षक परिधान, ऑर्गेनिक अचार, साहित्य, सजावटी वस्तुओं समेत विभिन्न वस्तुओं संबंधी अन्य कई स्टॉल लगाए गए हैं.
लेफ्टिनेंट जनरल ने खतरों का उल्लेख किया:इससे पहले पंजाब के राज्यपाल का स्वागत करते हुए सैन्य साहित्य महोत्सव के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल टीएस शेरगिल ने महोत्सव को उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसे उन्होंने रक्षा विचारों और रणनीति का एक संगम बताया. जनरल शेरगिल ने अपने संबोधन में भारत के सामने इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन से उत्पन्न बहुआयामी खतरों का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा किसी भी दुश्मन से कहीं आगे हैं.
वैश्विक चुनौतियों और भविष्य के संघर्ष पर पैनल चर्चा: अगले दो दिनों तक चलने वाले इस फेस्ट में वैश्विक चुनौतियों और भविष्य के संघर्षों के लिए भारत की तैयारियों पर पैनल चर्चाओं के दौरान कई जाने-माने वक्ता अपने विचार और विशेषज्ञ राय साझा करेंगे. बहु-क्षेत्रीय युद्ध में वायु शक्ति और ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं की साझा विरासत, 1965 के भारत-पाक युद्ध की वीरता जयंती, अफगान-पाक क्षेत्र और ईरान में बदलती गतिशीलता जैसे विषयों पर विभिन्न पैनल चर्चाएं निर्धारित हैं. साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के अन्य मुद्दे भी शामिल हैं.
