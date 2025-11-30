ETV Bharat / state

लखनऊ में नौवीं की छात्रा ने दी जान; नानी के घर ले चलने की कर रही थी जिद, परिजनों के मना करने पर उठाया आत्मघाती कदम

कमरे में बेटी की लाश देखकर बेसुध हो गई मां, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस.

पुलिस कर रही जांच.
पुलिस कर रही जांच. (Photo Credit; ANI)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : नौवीं कक्षा की छात्रा ने जान दे दी. वह माता-पिता से नानी के यहां लेकर चलने की जिद कर रही थी. परिवार को लोग राजी नहीं हुए तो उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के बाद से परिवार के लोगों में चीख-पुकार मची हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दुबग्गा थाना क्षेत्र के बरावन कला गांव में शिवम मौर्या परिवार के साथ रहते हैं. वह टाइल लगाते हैं. उनकी बेटी प्रगति (15) कक्षा नौवीं की छात्रा थी. वह परिवार के लोगों से नानी के यहां ले चलने की जिद कर रही है. परिवार के लोग इसके लिए राजी नहीं थे.

शनिवार को शिवम किसी काम से घर के बाहर थे. घर में छात्रा की मां नन्हकी मौजूद थीं. वह दूसरे कमरे में थी. जबकि प्रगति दूसरे कमरे में थी. काफी देर तक बेटी के कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो वह कमरे में पहुंची. वहां पहुंचते ही मां के होश उड़ गए. किशोरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया था. परिजन आनन फानन में किशोरी को लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि छात्रा प्रगति अपने माता-पिता और भाइयों के साथ रहती थी. दुबग्गा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिजनों की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

