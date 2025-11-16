एसकेएमयू का नौवां दीक्षांत समारोह सोमवार को, राज्यपाल के हाथों 78 छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा गोल्ड मेडल
एसकेएमयू दुमका का दीक्षांत समारोह कल है. इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारी पूरी कर ली गई है.
Published : November 16, 2025 at 8:04 PM IST
दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के नौवें दीक्षांत समारोह का आयोजन सोमवार 17 नवंबर 2025 को दुमका के कन्वेंशन सेंटर में होगा. जिसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य रूप से शिरकत करेंगे. दीक्षांत समारोह में यूजी और पीजी के 78 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 37 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी.
एसकेएमयू की कुलपति ने दी जानकारी
दीक्षांत समारोह को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ. कुनुल कंदीर ने बताया कि समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. समारोह में जिन छात्र-छात्राओं को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाने हैं, उनका पंजीकरण कर लिया गया है. वहीं एकेडेमिक प्रोसेशन का फाइनल रिहर्सल भी करा लिया गया है.
स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड निर्धारित
दीक्षांत समारोह में इस बार भी भारतीय पारंपरिक की झलक देखने को मिलेगी. समारोह में डिग्री या मेडल प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे. लड़के कुर्ता-पायजामा और लड़कियां सलवार-कुर्ता या साड़ी में नजर आएंगी. छात्रों के लिए सफेद कुर्ता-पायजामा और छात्राओं के लिए सफेद सलवार-सूट या लाल बॉर्डर वाली सफेद अथवा हाफ-व्हाइट साड़ी पहनना अनिवार्य है. परिजनों को सभागार में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी.
एयरपोर्ट से सीधे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे राज्यपाल
विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजीव रंजन शर्मा ने बताया कि राज्यपाल सह कुलाधिपति हेलिकॉप्टर से रांची से दुमका पहुंचेंगे. उनका दुमका एयरपोर्ट पर आगमन 9.40 बजे होगा. वे 9.50 बजे पूर्वाह्न कार्यक्रम स्थल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे. एसकेएम विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में कुल 1 घंटे 55 मिनट रहेंगे. उसके उपरांत वे दुमका एयरपोर्ट से देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
छात्र-छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल और उपाधि
एसकेएमयू के नौवें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के द्वारा यूजी और पीजी के कुल 78 छात्रों को स्वर्ण पदक और 37 पीएचडी शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी. जबकि एक छात्र को बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड दिया जाएगा.
बेस्ट ग्रेजुएट का भी अवार्ड
इस बार के दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में तृप्ति शोभा मरांडी को सम्मानित किया जाएगा. वह सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो की गणित विभाग की यूजी सत्र 2021–24 की छात्रा रही हैं और उन्होंने अपने सत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं. वैसे सभी संकायों के परीक्षाओं में सफल 33,697 छात्रों को बाद में कॉलेज और विश्वविद्यालय में डिग्री प्रदान की जाएगी.
