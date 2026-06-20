शामली में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 19 लोग फरार, जानिए कैसे मचा हंगामा
गली में कूदकर भाग गए नशेड़ी, परिजनों ने काफी देर तक किया हंगामा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 11:48 AM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 19 लोग चार कर्मियों को शौचालय में बंद कर हुए फरार,मचा हड़कंप. गांव लिलौन स्थित प्राइवेट जीवन नशा मुक्ति केंद्र में 30 युवक उपचार के लिए भर्ती है बृहस्पतिवार देर रात केंद्र के ऊपरी मंजिल पर रह रहे युवकों ने चद्दर से जंगले को खींचकर तोड़ दिया। इसके बाद 19 युवक गली में कूदकर भाग गए.
इसकी जानकारी मिलने पर केंद्र संचालक व कर्मचारियों में खलबली मच गई। संचालकों ने युवकों की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पांच युवक मिल गए हैं जबकि अन्य 15 युवकों के बारे में देर शाम तक पता नहीं चल सका। केंद्र में भर्ती युवकों के परिजनों ने पहुंचकर हंगामा किया और केंद्र संचालकों पर इसकी जानकारी न दिए जाने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि अगर किसी युवक के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र संचालक की होगी इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी शहर कोतवाली पुलिस को दी साथ ही परिजनों ने केंद्र प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्वजनों का कहना है कि केंद्र में क्षमता से अधिक मरीजों को रखा जा रहा है.
जहां मात्र 16 बेड की व्यवस्था है, वहां 30 लोगों को रखा गया था. ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जिसमें उसके ध्यान रखने की जिम्मेदारी उनकी थी और तब तक उनकी है जब तक की वह घर नहीं जाता. परिजन सोहनसिंह का भाई भी भागे हुए लोगों में शामिल है. सोहन सिंह ने भी लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं.
एक पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और फरार हुए 15 लोगों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.
आश्रम संचालिका पारुल बेनीवाल ने स्वीकार किया कि 19 लोग फरार हुए थे, जिनमें से चार को वापस ढूंढ लिया गया है, जबकि 15 लोग अभी भी लापता हैं. बेड की कमी के आरोपों पर उन्होंने तर्क दिया कि गर्मी के कारण कुछ मरीजों के लिए नीचे जमीन पर बेड बिछाए गए थे. कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नशा मुक्ति केंद्र से 19 लोग फरार हो गए हैं अभी इस मामले में किसी की तरफ से कोई तहरीर तो प्राप्त नहीं हुई है लेकिन जो लोग फरार हुए हैं सूचना के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है.
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