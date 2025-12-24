ETV Bharat / state

कानपुर में डाॅक्टरों को मिली बड़ी सफलता; नौ साल की बच्ची की आंख का किया ऑपरेशन, दोबारा लौटी रोशनी

डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि, फेको विधि से किए गये चार बच्चों की आंखों के ऑपरेशन.

कानपुर के एलएलआर डाॅक्टरों को मिली बड़ी सफलता
कानपुर के एलएलआर डाॅक्टरों को मिली बड़ी सफलता (Photo credit: मीडिया सेल, अस्पताल)
December 24, 2025

कानपुर : शहर के सबसे बड़े सरकारी एलएलआर (लाला लाजपत राय) अस्पताल में नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया. नौ साल की बच्ची, जोकि मोतियाबिंद का शिकार हो गई थी, उसका आधुनिक फेको विधि (कैप्सूलर हुक लगाकर) से ऑपरेशन कर उसकी आंख की रोशनी दोबारा लौटा दी. इससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कान छा गई.

नेत्र रोग विभाग से वरिष्ठ डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि, पिछले एक माह में चार बच्चों की आंख के ऑपरेशन फेको विधि से किए गये, जिसमें कैप्सूलर हुक लगाकर लैंस के कैप्सूलर बैग को स्थिर किया गया. फिर आंखों में कैप्सूलर टेंशन रिंग डाली गई, जिससे बैग को मजबूती व संतुलन मिला. इसके बाद आंखों में कृत्रिम लेंस लगाया गया और अब सभी बच्चे सामान्य बच्चों की तरह दुनिया देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी आंखों की रोशनी पहले जैसी हो गई.

इस मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने कहा कि नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर्स ने बच्चों की आंखों की रोशनी आधुनिक फेको विधि से ऑपरेट करके लौटा दी. निश्चित तौर पर ये प्रयास सराहनीय है. उन्होंने कहा कि, नेत्र रोग से पीड़ित मरीज शहर के एलएलआर अस्पताल में आकर नि:शुल्क अपना इलाज करा सकते हैं. आधुनिक मशीनों से उन्हें इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.

डाॅ. शालिनी मोहन ने बताया, कि एलएलआर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में पिछले एक माह के अंदर देखने में आया है कि बच्चों के मोतियाबिंद के मामले तेजी से सामने आए. हम सभी चिकित्सक भी एक पल के लिए हैरान थे. हालांकि, जब प्रमुख कारण तलाशे गए, तो देखा गया कुछ में जन्मजात मोतियाबिंद की शिकायत मिली तो कुछ की आंखों में चोट लगने के चलते यह समस्या उभरी.

उन्होंने बताया कि लंबे समय तक स्टेरॉयड का उपयोग और पटाखों से लगी चोट ने भी बच्चों को कम उम्र में रोगी बना दिया. इस तरह से पीड़ित बच्चों में आंखों का प्राकृतिक लेंस सामान्य स्थिति से हिल जाता है, इसलिए ऑपरेशन करने में दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन अब फेको विधि से ऑपरेशन करके बच्चों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : कानपुर के एलएलआर में होगी रोबोटिक सर्जरी, 15 करोड़ से खरीदे जाएंगे 2 रोबोट, मुफ्त में होंगे मरीजों के ऑपरेशन

