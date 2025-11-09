ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म; 10 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

एसपी आरती सिंह ने बताया कि शुक्रवार को डायल 112 को सूचना मिली, कि 9 साल की बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती है.

10 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
10 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 7:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: जिले में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कायमगंज कोतवाली के महादेवपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया. उसका मेडिकल कराया गया है. आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

कायमगंज कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल ने बताया था कि 9 साल की बच्ची कक्षा 6 की स्टूडेंट है. वह खेत में गई थी. उसी दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

इस मामले की सूचना मिलने के बाद केस दर्ज किया गया और आरोपी की तत्काल तलाश की जाने लगी. तभी सूचना मिली कि वह महादेवपुर चौराहे के पास है और कहीं भागने की फिराक में है. पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी आरती सिंह ने बताया कि शुक्रवार को डायल 112 को सूचना मिली थी कि एक 9 साल की बच्ची जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती है. उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. बच्ची कायमगंज थाना क्षेत्र की ही रहने वाली है. परिजनों ने बच्ची को भर्ती कराया है. आरोपी की भी पहचान कर ली गई है.

एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत पुलिस की कई टीमें लगा दी गईं. 10 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. बच्ची की हालत अब स्थिर है.

बच्ची को बेहतर उपचार के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही सीओ राजेश कुमार द्विवेदी, कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: 'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

TAGGED:

FARRUKHABAD RAPE CASE NEWS UPDATES
FARRUKHABAD NINE YEAR GIRL RAPED
RAPE ACCUSED ARRESTED FARRUKHABAD
फर्रुखाबाद 9 साल बच्ची से दुष्कर्म
FARRUKHABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.