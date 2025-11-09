ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म; 10 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

10 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कायमगंज कोतवाली के महादेवपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया. उसका मेडिकल कराया गया है. आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

कायमगंज कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल ने बताया था कि 9 साल की बच्ची कक्षा 6 की स्टूडेंट है. वह खेत में गई थी. उसी दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

इस मामले की सूचना मिलने के बाद केस दर्ज किया गया और आरोपी की तत्काल तलाश की जाने लगी. तभी सूचना मिली कि वह महादेवपुर चौराहे के पास है और कहीं भागने की फिराक में है. पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी आरती सिंह ने बताया कि शुक्रवार को डायल 112 को सूचना मिली थी कि एक 9 साल की बच्ची जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती है. उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. बच्ची कायमगंज थाना क्षेत्र की ही रहने वाली है. परिजनों ने बच्ची को भर्ती कराया है. आरोपी की भी पहचान कर ली गई है.