बेतिया में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बेतिया में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 14, 2026 at 10:39 AM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. नगर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी से ग्यारह जून की शाम एक नौ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया गया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर सदर एसडीपीओ-1 अजीत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर कालीबाग थाना क्षेत्र के क्रिश्चियन क्वार्टर स्थित एक घर में छापेमारी की. पुलिस ने वहां से अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. इस अभियान के दौरान मुख्य आरोपी जॉनी जॉर्ज को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलन: सदर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाया गया था. पूछताछ और प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं. आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.
"बहला फुसलाकर कालीबाग थाना क्षेत्र के क्रिश्चियन क्वार्टर निवासी जॉनी जॉर्ज एक घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है. आरोपी जॉनी जॉर्ज को भी गिरफ्तार कर लिया है. अभियुक्त के घर का बेडशीट और नाबालिग बच्ची और अभियुक्त का अंडर गारमेंट भी जप्त किया है." -अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ
वैज्ञानिक साक्ष्यों की बरामदगी: पुलिस ने आरोपी के पास से उसका मोबाइल फोन और अन्य भौतिक साक्ष्य जब्त किए हैं. घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम ने भी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं ताकि मामले में ठोस कानूनी पैरवी की जा सके.
मेडिकल जांच के बाद आरोपी को भेजा गया जेल: पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया. नगर थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी जॉनी जॉर्ज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
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