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बिहार में कल से लापता था मासूम, आज नहर में मिली लाश

रोहतास : बिहार के रोहतास में आज उस समय सनसनी फैल गई, जब कल से लापता 9 वर्षीय मासूम बच्चे का शव नहर से बरामद किया गया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है. मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है. घटना डेहरी इलाके की है.

रोहतास में नाबालिग का शव बरामद : मृतक की पहचान इंद्रपुरी थाना क्षेत्र केपटनवा खुर्द गांव निवासी शशि कुमार सिंह के 9 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई है. आदित्य भाई बहनों में सबसे छोटा होने के कारण पूरे परिवार का दुलारा था. उसके पिता वन विभाग में कार्यरत हैं. इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है.

मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

कल से था लापता : परिजनों के अनुसार, कल आदित्य घर से बाहर निकला था लेकिन शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने आसपास के क्षेत्र में उसके तलाश शुरू की. रिश्तेदार, दोस्तों और गांव के लोगों से पूछताछ की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. ऐसे में परिजनों की चिंता बढ़ गई. पास के ही इंद्रपुरी थाने में बच्चे की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुट गई थी लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह इतनी दर्दनाक खबर मिलेगी.

हर कोई है स्तब्ध : आज सुबह परिजनों को सूचना मिली कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र स्थित नहर में एक बच्चे का शव देखा गया है. जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. जब उन्होंने शव की पहचान की तो वह आदित्य निकला. अपने मासूम बेटे का शव देखते ही परिवार के लोगों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा. गांव में मातम का माहौल है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है.