9000 सरकारी नौकरियां देने की तैयारी, 18 हजार यूथ को स्किल ट्रेनिंग, यूथ पर सरकार का फोकस
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2026 at 5:52 PM IST
रायपुर: विष्णु देव साय सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है. सरकार की तैयारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में करीब 9 हजार पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी. इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 18 हजार 330 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. विष्णु देव साय सरकार का दावा है कि युवाओं को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें कौशल, आधुनिक शिक्षा और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर है.
9000 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी
गवर्नेंट जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती प्रस्तावित है. इसके साथ ही क्लास-थ्री और क्लास-फोन की भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है.
18 हजार 330 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
रोजगार के साथ युवाओं को स्किल्ड बनाने पर भी सरकार का फोकस है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 26 जिलों में 18 हजार 330 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है. इस पर करीब 29 करोड़ खर्च किए गए हैं. सरकार के अनुसार, आने वाले समय में 35 हजार और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
कौशल विकास के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया है. प्रशिक्षण को उद्योगों और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सके.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा
सरकारी नौकरी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए CG-ACE पहल शुरू की गई है. इसके तहत NEET, CLAT, JEE, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
उच्च शिक्षा के बजट में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी
सरकार ने उच्च शिक्षा के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्टचर के विस्तार पर भी फोकस किया है. 2025-26 में उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ किया गया. जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के 5 सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है.
IIT की तर्ज पर CGIT का विस्तार
कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) विकसित किए गए हैं. आने वाले समय में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनके विस्तार की योजना है. शासन के मुताबिक, युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें कौशल, आधुनिक शिक्षा और उद्यमिता से जोड़ना प्राथमिकता है. सरकारी भर्तियों, कौशल प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की गई. इन पहलों के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा.