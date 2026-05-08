ETV Bharat / state

लक्सर में एक साथ 9 शिक्षक बर्खास्त, जानिए क्यों हुई यह कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने लक्सर में तैनात 9 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

Block Education Officer Laksar
खंड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय लक्सर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार जिले के शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब जिला शिक्षा अधिकारी ने एक साथ लक्सर के 9 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है. जिन शिक्षकों को सेवा से हटाया गया है, उनमें 5 उर्दू शिक्षक और 4 अन्य विषयों के शिक्षक शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला? गौर हो कि साल 2018-19 के दौरान हुई शिक्षक भर्ती में बीएड के साथ स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए गए थे, लेकिन कई आवेदकों ने कम अंक होने के बावजूद आवेदन किए. उस समय शिक्षा विभाग ने उनके आवेदन निरस्त कर दिए थे. जिस पर आवेदकों ने कोर्ट की शरण ली.

लक्सर में 9 शिक्षक बर्खास्त (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

कोर्ट के अंतरिम आदेश पर उन्हें भर्ती में शामिल करते हुए नियुक्ति दी गई थी. जिसके बाद वो बतौर शिक्षक नौकरी कर रहे थे. जबकि, यह मामला तब से नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन था. अब मार्च में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर अंतिम आदेश जारी करते हुए ऐसे आवेदनों को योग्य नहीं माना है.

Laksar Block Education Officer Vinod Kumar
लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

लक्सर ब्लॉक में 9 शिक्षक बर्खास्त: वहीं, हाईकोर्ट से आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्नातक में सामान्य श्रेणी में 50 प्रतिशत से कम और आरक्षित श्रेणी में 45 फीसदी से कम अंक वाले शिक्षकों को अर्ह नहीं माना है. मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद ने 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए हैं. इनमें लक्सर ब्लाॅक में तैनात 9 शिक्षक भी शामिल हैं.

"नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लक्सर ब्लाॅक में तैनात 5 उर्दू शिक्षकों समेत 9 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है. इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं."- विनोद कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी, लक्सर

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

लक्सर में शिक्षकों की सेवा समाप्त
उत्तराखंड में टीचर बर्खास्त
HARIDWAR TEACHERS SERVICE TERMINATE
UTTARAKHAND TEACHER JOB DISMISSED
TEACHERS DISMISSED LAKSAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.