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कानपुर में 24 लाख रुपये की चांदी की नौ सिल्लियां मिलीं, सड़क पर दो गत्ते व एक थैले में रखी थीं

पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर अचानक से गत्ता व थैला सड़क पर कहां से आए.

चांदी की नौ सिल्लियां मिलीं.
चांदी की नौ सिल्लियां मिलीं. (Photo Credit; Kanpur Police Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:34 PM IST

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कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में पुलिस को 24 लाख रुपये की चांदी की नौ सिल्लियां मिलीं हैं. सिल्लियां दो गत्ते और एक थेले में रखी थीं. पुलिस ने सिल्लियों को कब्जे में लेकर मालखाने में जमा कर दिया है. मामले की जांच की जा रही है. .

फीलखाना थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया, 31 जुलाई की रात में सूचना मिली कि थाना क्षेत्र की एक सड़क पर दो गत्ते व एक थैला लावारिस हालत में पड़ा हुआ है. पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. कुछ देर के लिए यातायात को भी रोका गया.

मालखाने में किया जमा : गत्ता व थैला खोला गया तो अंदर चांदी की नौ सिल्लियां रखी हुई थीं. मामले की जानकारी आला अफसरों को भी दी गई. सभी चांदी की सिल्लियों को नियमानुसार मालखाना में जमा करा दिया गया है. बरामद सिल्लियों की कीमत 24 लाख रुपये आंकी गई है. उन्होंने कहा, अब इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है कि आखिर अचानक से ये गत्ता व थैला सड़क पर कहां से आ गए?

सीसीटीवी फुटेज बनेंगे मददगार: फीलखाना थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया, अब पुलिस इस मामले में पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज देखेगी. वहीं अभी तक फीलखाना थाना में कोई चोरी की सूचना भी नहीं आई है. ऐसे में चांदी की ये सिल्लियां कहां से आईं और कौन रास्ते में रख गया? फुटेज मिलते ही ये स्थिति साफ हो जाएगी.

उन्होंने ये भी कहा अगर कोई व्यक्ति पहचान में आ जाता है, तो उससे पूछताछ होगी. पुलिस की इंटेलीजेंस टीम भी आसपास के लोगों से गोपनीय ढंग से पूछताछ कर रही है. पुलिसकर्मियों की ओर से थाना में ही सभी चांदी की सिल्लियों का वजन भी करके दिखाया गया.

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