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कानपुर में 24 लाख रुपये की चांदी की नौ सिल्लियां मिलीं, सड़क पर दो गत्ते व एक थैले में रखी थीं

कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में पुलिस को 24 लाख रुपये की चांदी की नौ सिल्लियां मिलीं हैं. सिल्लियां दो गत्ते और एक थेले में रखी थीं. पुलिस ने सिल्लियों को कब्जे में लेकर मालखाने में जमा कर दिया है. मामले की जांच की जा रही है. .

फीलखाना थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया, 31 जुलाई की रात में सूचना मिली कि थाना क्षेत्र की एक सड़क पर दो गत्ते व एक थैला लावारिस हालत में पड़ा हुआ है. पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. कुछ देर के लिए यातायात को भी रोका गया.

मालखाने में किया जमा : गत्ता व थैला खोला गया तो अंदर चांदी की नौ सिल्लियां रखी हुई थीं. मामले की जानकारी आला अफसरों को भी दी गई. सभी चांदी की सिल्लियों को नियमानुसार मालखाना में जमा करा दिया गया है. बरामद सिल्लियों की कीमत 24 लाख रुपये आंकी गई है. उन्होंने कहा, अब इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है कि आखिर अचानक से ये गत्ता व थैला सड़क पर कहां से आ गए?