गणतंत्र दिवस पर 9 कैदियों को आजादी की सौगात, अच्छे आचरण ने दिलाई इंदौर सेंट्रल जेल से रिहाई

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर सेंट्रल जेल से 9 कैदियों को मिली आजादी, गंभीर अपराधों में लंबे समय से काट रहे थे सजा.

nine prisoners released from indore jail
इंदौर सेंट्रल जेल से 9 कैदी रिहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 4:16 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक अहम फैसला सामने आया. राज्य शासन के जेल विभाग के निर्देश पर अच्छे आचरण के चलते 9 कैदियों को 26 जनवरी को इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया है. ये सभी बंदी हत्या सहित कई गंभीर अपराधों में लम्बे समय से सजा काट रहे थे. जेल प्रशासन द्वारा पहले ही कैदियों के परिजनों को सूचना दे दी गई थी.

अच्छे आचरण की वजह से मिली आजादी

इंदौर की सेंट्रल जेल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 9 बंदियों को रिहा किया गया. ये सभी कैदी हत्या सहित कई गंभीर अपराधों में सजा काट रहे थे, लेकिन जेल में रहते हुए उनके अच्छे आचरण की वजह से सेंट्रल जेल प्रबंधन ने उनकी रिहाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 9 कैदियों को रिहा करने की अनुमति दे दी है.

इंदौर सेंट्रल जेल से 9 कैदियों को मिली आजादी (ETV Bharat)

जेल से साधु बनकर निकले हत्या के दोषी

65 वर्षीय कैदी शंकर ने बताया कि "मेरी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, इससे आहत होकर हमने अपने भतीजे संग मिलकर जबरन जमीन कब्जे करने वाले लोगों की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा से दंडित किया था." लेकिन जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने आचरण में बदलाव लाया और भगवान की सेवा में जुट गए. 26 जनवरी को जब वह जेल से रिहा हुए तो साधु के वेश में नजर आए. जिसके चलते उनके परिजन भी उन्हें भगवा वस्त्र में नहीं पहचान पाए.

इंदौर में कैदियों के अपनों के गले लग छलके आंसू (ETV Bharat)

कैदी को देखकर भावुक हुए परिजन

वहीं एक अन्य कैदी राहुल ने बताया कि "मैं हत्या के मामले में जेल में बंद था. एक छोटी सी गलती के कारण मेरा 15 साल खराब हो गए. जिसके कारण मेरा पूरा परिवार बिखर गया. अब आगे कभी भी इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे." जब कैदी जेल से रिहा होकर बाहर आए तो उनके परिजन उन्हें देखकर झूम उठे और कुछ रोने लगे.

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर सेंट्रल जेल से 9 कैदियों को मिली आजादी (ETV Bharat)

इस दौरान जेल प्रबंधन ने सभी सभी कैदियों को श्रीफल देकर रिहा किया. जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने भी इस दौरान रिहा हुए कैदियों को समझाइश दी कि वह अब कभी भी कानून हाथ में ना लेंगे. यदि कुछ होता है तो पूरे मामले की नजदीकी थाने पर शिकायत करें.

