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वैशाली के महनार थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मी निलंबित, मुख्यालय की जांच के बाद एक्शन

वैशाली के महनार थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया. पुलिस मुख्यालय की जांच के बाद कार्रवाई हुई. रिपोर्ट- अमरेश कुमार शर्मा

MAHNAR SHO SUSPENDED
महनार SHO सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 12:41 PM IST

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वैशाली: सूखे नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस मुख्यालय स्तर पर की गई बड़ी कार्रवाई ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है.नशा तस्करों को संरक्षण देने और उनसे कथित रूप से सांठगांठ रखने के गंभीर आरोपों के बाद महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद से पुलिसिंग और व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

महनार SHO सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस मुख्यालय द्वारा जांच के दौरान बरामद एक पीली डायरी, संदिग्ध कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल की गई. इन साक्ष्यों में पुलिसकर्मियों और नशा कारोबारियों के बीच गहरे संपर्क और संलिप्तता के संकेत मिले हैं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया. हालांकि, इन सभी बिंदुओं की अंतिम पुष्टि विस्तृत विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी.

ग्रामीण एसपी ने की पुष्टि

ग्रामीण एसपी सोनू कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि महनार थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है. वहीं अन्य पर भी एक्शन लिया गया है. वहीं एक साथ थाने के प्रभारी से लेकर निचले स्तर के कर्मियों पर हुई इस कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

"सूखे कारोबार में संलिप्त महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह, डायल-112 प्रभारी, एएसआई राजेश कुमार, सिपाही राजीव कुमार,महिला सिपाही निशा कुमारी और चौकीदार रौशन कुमार, राजन पासवान, रघुनाथ कुशवाहा और पुतलेश कुमार शामिल हैं. पुलिस मुख्यालय से पत्र प्राप्त के आधार पर यह कार्रवाई की गई हैं. जांच जारी हैं."- सोनू कुमार राय, एसपी ग्रामीण

पुलिस कर्मियों की सांठगांठ पर सवाल

इस कार्रवाई के बाद लोगों के बीच चर्चा है कि जिस महनार को नशामुक्त करने की जिम्मेदारी खाकी के कंधों पर थी, वही अगर तस्करों के मददगार बन जाएंगे, तो जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? अब जांच का विषय है कि इस संगठित नेटवर्क की जड़ें और कहां-कहां तक फैली हैं.

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