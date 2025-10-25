ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 9 नए नर्सिंग कॉलेज का भवन निर्माण, मिली 78 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और घोषणा पर लगी मुहर.

NURSING COLLEGES IN CHHATTISGARH
विष्णुदेव साय की घोषणा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 7:17 AM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को राज्य सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है. राज्य बजट में शामिल 9 नए नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा.

इन जिलों में खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज: हर नर्सिंग कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. जिन जिलों में ये नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, उनमें दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) शामिल हैं.

स्वास्थ्य व्यवस्था सशक्त बनने के साथ युवाओं को रोजगार: सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना उनकी सरकार की पहली प्राथमिक्ता है. साय ने कहा 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी. यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीएम साय का आभार जताया और कहा-"राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया है. 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के साथ ही रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिलेंगे.

बनेंगे अत्याधुनिक नर्सिंग कॉलेज: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है. 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर सृजन और सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

