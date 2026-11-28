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आर्केस्ट्रा की आड़ में बचपन का सौदा! गोपालगंज पुलिस की रेड में 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त, संचालिका गिरफ्तार

गोपालगंज पुलिस की बड़ी छापेमारी ( ETV Bharat )

गोपालगंज: नाबालिग किशोरियों से आर्केस्ट्रा और म्यूजिकल ग्रुप संचालित कराए जाने के मामले में गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत जिले के बरौली और बैकुंठपुर थाना क्षेत्रों में संचालित दो आर्केस्ट्रा ग्रुपों पर छापेमारी की गई.

दो थाना क्षेत्रों में पुलिस की बड़ी छापेमारी