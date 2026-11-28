आर्केस्ट्रा की आड़ में बचपन का सौदा! गोपालगंज पुलिस की रेड में 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त, संचालिका गिरफ्तार
Gopalganj Minor Girls Recovered: गोपालगंज पुलिस ने आर्केस्ट्रा की आड़ में बचपन का सौदा करने वाली संचालिका को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय
Published : November 28, 2026 at 4:06 PM IST
गोपालगंज: नाबालिग किशोरियों से आर्केस्ट्रा और म्यूजिकल ग्रुप संचालित कराए जाने के मामले में गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत जिले के बरौली और बैकुंठपुर थाना क्षेत्रों में संचालित दो आर्केस्ट्रा ग्रुपों पर छापेमारी की गई.
दो थाना क्षेत्रों में पुलिस की बड़ी छापेमारी
इस अभियान के दौरान कुल 09 नाबालिग किशोरियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है. दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि नाबालिग बच्चियों के शोषण और उनसे अवैध रूप से आर्केस्ट्रा में काम करवाने की सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह संयुक्त अभियान चलाया गया.
9 किशोरियां सुरक्षित मुक्त
इस कार्रवाई में गोपालगंज पुलिस को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और रेस्क्यू फाउंडेशन का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ. टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बरौली और बैकुंठपुर इलाकों में चिह्नित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी, जिससे संचालकों में हड़कंप मच गया. छापेमारी के दौरान मुक्त कराई गई सभी 9 नाबालिग किशोरियों को आवश्यक कानूनी एवं चिकित्सीय औपचारिकताओं के बाद सुरक्षित रूप से उनके परिजनों को सौंप दिया गया है.
संचालिका गिरफ्तार, गहन जांच में जुटी पुलिस
वहीं, बरौली क्षेत्र में संचालित आर्केस्ट्रा ग्रुप की संचालिका को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. इस मामले को लेकर बरौली और बैकुंठपुर, दोनों संबंधित थानों में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि
"इस तरह के अवैध संचालन में शामिल अन्य लोगों की पहचान और संलिप्तता की भी गहन जांच की जा रही है. जिले में नाबालिगों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है."- विनय तिवारी, एसपी, गोपालगंज
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