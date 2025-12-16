ETV Bharat / state

नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में शुरू होंगे मेडिकल के 9 नए कोर्सेज, जानिए किस कोर्स में होंगी कितनी सीटें

नीट परीक्षा के माध्यम से ही इन सभी कोर्सेज में दाखिले होंगे.

नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में शुरू होंगे मेडिकल के नौ कोर्सेज
नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में शुरू होंगे मेडिकल के नौ कोर्सेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 16, 2025 at 5:23 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए नौ और कोर्सेज शुरू होंगे. इस साल शुरू होने वाले सत्र में इस अस्पताल के अंदर इंडियन रेलवे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (IRPGIMSR) शुरू किया गया है, उसमें दाखिले होंगे. इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली विश्वविद्यालय से 9 कोर्स चलाने की परमिशन मिल गई है. इन कोर्सेज को शुरू करने का उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना है.

इन सभी कोर्सेज को शुरू करने और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से मेडिकल एकेडमिक विभाग का काम देख रहे डॉक्टर प्रोफेसर पीएन पांडे ने बताया कि यह कोर्सेज शुरू होने से अलग-अलग विभागों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां से तैयार होंगे. उन्होंने बताया कि आईआरपीजीआईएमएसआर में एनेस्थीसिया की चार, जनरल मेडिसिन की चार, जनरल सर्जरी की चार, स्त्री एवं प्रसूति रोग की दो, नेत्र विज्ञान के लिए चार, ऑर्थोपेडिक्स के लिए चार, ईएनटी के लिए चार, पीडियाट्रिक्स के लिए दो और पैथोलॉजी कोर्स में चार सीट पर दाखिले होंगे.

नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में शुरू होंगे मेडिकल के नौ कोर्सेज (ETV Bharat)

नीट परीक्षा के माध्यम से होंगे दाखिले

प्रोफेसर पीएन पांडे ने बताया कि नीट परीक्षा के माध्यम से ही इन सभी कोर्सेज में दाखिले होंगे. नीट परीक्षा के द्वारा दाखिले के लिए जो भी मानदंड योग्यता और रिजर्वेशन लागू है वह इसमें भी लागू होगा. रेलवे का मेडिकल इंस्टिट्यूट होने से रेलवे कर्मियों के बच्चों के लिए दाखिले को लेकर के कोई रिजर्वेशन यहां लागू नहीं है. उन्होंने बताया कि इसी तरीके से लोगों ने अस्पताल में भी एक साल पहले दो स्पेशलिस्ट के कोर्स शुरू किए गए थे, जिसमें न्यूरो एनेस्थीसिया और एमसीएच का कोर्स शामिल है.

प्रोफेसर पीएन पांडे ने बताया कि इसी तरीके से पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में भी पल्मो में डीएनबी का कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें दो सीटों पर दाखिले हुए हैं. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इन सभी कोर्सेज में सीटें भी बढ़ाई जाएगी और इन कोर्सेस में दाखिला लेकर पढ़ाई करने वाले डॉक्टर यहां मरीजों का भी इलाज करेंगे. साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे. इससे सरकार को बिना कोई अलग से पैसा खर्च किए हुए मैंन पावर मिल जाएगी. बता दें कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल 500 बेड का अस्पताल है, जो कनॉट प्लेस में स्थित है. यह कई तरह की मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं भी देता है.

ये भी पढ़ें:

  1. डीयू की लॉजिस्टिक गड़बड़ी से रुकी परीक्षाएं, अब जनवरी 2026 में होंगी
  2. DU के दो छात्र इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी लेवल के मैच में मचाएंगे धमाल, बोले- हर तरह से तैयार हैं हम
  3. नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में शुरू होंगे 9 नए पीजी मेडिकल कोर्स, डीयू की 1025वीं अकादमिक परिषद बैठक में मिली मंजूरी
Last Updated : December 16, 2025 at 5:41 PM IST

TAGGED:

नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल
9 NEW PG MEDICAL COURSES
DU 1025TH AC MEETING
DELHI UNIVERSITY
NORTHERN CENTRAL RAILWAY HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.