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जिसे दिया सहारा, उसी पर लगा धोखे का आरोप, पिता के कर्ज में मदद के बाद गुजरात में मिला कर्मचारी

अखिल महेश्वरी के अनुसार आर्थिक मदद मिलने के कुछ समय बाद कर्मचारी ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की बात करनी शुरू कर दी. कभी सिरदर्द तो कभी पेट दर्द की शिकायत की. इसके बाद उसने घर जाने की इच्छा जताते हुए कहा कि उसे अपनी मां की याद आ रही है. कंपनी ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी. कर्मचारी ने करीब 10 से 12 दिन में वापस आने की बात कही थी. हालांकि घर पहुंचने के बाद उसने और समय लगने की बात कही.

कर्मचारी की बात सुनने के बाद कंपनी प्रबंधन ने उसे आर्थिक सहायता के तौर पर एक बड़ी रकम उपलब्ध करवाई. कर्मचारी ने बैंक से संबंधित लोन का स्क्रीनशॉट भी कंपनी को दिखाया और बाद में लोन की राशि कम होने की जानकारी दी.

लघु उद्योग भारती की कालाअंब इकाई के अध्यक्ष अखिल महेश्वरी के अनुसार, संबंधित कर्मचारी वर्ष 2021 से उनकी कंपनी के साथ जुड़ा था. शुरुआत में वह मेहनत से काम करता था और धीरे-धीरे उसने कंपनी प्रबंधन का विश्वास हासिल कर लिया. महेश्वरी के अनुसार कर्मचारी ने कंपनी प्रबंधन को बताया कि उसके पिता पर करीब 8.5 से 9 लाख रुपये का लोन है. शुरुआती स्तर पर मिलने वाली तनख्वाह से वह अपने पिता की आर्थिक मदद नहीं कर पा रहा था. कर्मचारी ने कहा था कि यदि लोन की कुछ रकम कम हो जाए तो उसकी ईएमआई का बोझ घट जाएगा और वह अपने पिता को आर्थिक सहयोग कर सकेगा.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी ने अपने कर्मचारी के पिता के कर्ज का बोझ कम करने के लिए आर्थिक मदद की, लेकिन बाद में वही कर्मचारी कंपनी और कुछ सहकर्मियों की रकम लौटाने से कथित तौर पर बचता रहा. करीब 15 महीने तक इंतजार और लगातार फॉलोअप के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. जांच के दौरान कर्मचारी के गुजरात में होने की जानकारी मिली. इसके बाद कालाअंब पुलिस की टीम गुजरात पहुंची और संबंधित व्यक्ति को वहां पकड़ लिया. पुलिस कार्रवाई के बाद कंपनी और कर्मचारियों की रकम 24 घंटे के भीतर वापस कर दी गई.

इसी तरह करीब एक महीना बीत गया. कंपनी की ओर से संपर्क किए जाने पर भी वह वापस आने को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा था. इसके बाद कंपनी की फाइनेंस और एचआर टीम को उससे संपर्क करने के लिए कहा गया. करीब दो महीने बाद कर्मचारी ने कहा कि वह अब कंपनी में काम करने का इच्छुक नहीं है। कंपनी प्रबंधन ने उसकी इच्छा स्वीकार करते हुए कंपनी से ली गई रकम वापस करने को कहा. कर्मचारी ने रकम लौटाने की बात कही.

दो महीने से चार महीने और फिर बीत गए 15 महीने

इसके बाद दो महीने बीते, फिर चार महीने और इसी तरह कई महीने गुजर गए, लेकिन रकम वापस नहीं आई. कंपनी की ओर से लगातार फॉलोअप किया जाता रहा. महेश्वरी के अनुसार करीब 15 महीने बाद कर्मचारी ने कंपनी की टीम से कथित तौर पर कहा कि पैसे के लेन-देन का मामला कोर्ट का है और उसे बार-बार फोन करके परेशान न किया जाए. इसके बाद कंपनी ने कालाअंब पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई. मामला एसपी सिरमौर एनएस नेगी के समक्ष भी रखा गया. पुलिस ने शिकायत से संबंधित जानकारी और दस्तावेज जुटाकर जांच शुरू की.

कंपनी के बाद कर्मचारियों से रकम लेने की बात भी आई सामने

जांच आगे बढ़ी तो मामला केवल कंपनी की रकम तक सीमित नहीं रहा. कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने भी संबंधित व्यक्ति से रकम लेने की बात बताई. कंपनी के अनुसार, किसी कर्मचारी से 35 हजार रुपये, तो किसी से 86 हजार रुपये तक की रकम लिए जाने की बात सामने आई. इसके बाद अन्य कर्मचारियों की ओर से भी शिकायतें दर्ज करवाई गईं. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए संबंधित व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस की. जांच में उसके गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करने की जानकारी सामने आई.

कालाअंब पुलिस पहुंची गुजरात

लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद कालाअंब पुलिस की टीम गुजरात पहुंची. इस दौरान गुजरात पुलिस से भी हिमाचल पुलिस को सहयोग मिला. पुलिस कार्रवाई के दौरान संबंधित कर्मचारी को गुजरात में पकड़ लिया गया. इसके बाद उसने अपने पिता से बातचीत की और 24 घंटे के भीतर कंपनी और अन्य कर्मचारियों की रकम वापस कर दी.

रकम वापस मिलते ही कंपनी ने लिया मानवीय फैसला

रकम वापस मिलने के बाद कंपनी प्रबंधन ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आगे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया. अखिल महेश्वरी के अनुसार परिवार सभी के होते हैं और किसी व्यक्ति की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब करना नहीं था. कंपनी चाहती थी कि उसकी और कर्मचारियों की मेहनत की कमाई वापस मिल जाए. रकम वापस मिलने के बाद कंपनी ने मामले को आगे बढ़ाने के बजाय कर्मचारी और उसके परिवार को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया.

'हर बार कंपनी प्रबंधन ही गलत नहीं होता'

अखिल महेश्वरी ने कहा कि, इस मामले को सार्वजनिक करने का उद्देश्य किसी प्रकार की पब्लिसिटी हासिल करना नहीं है. उनका कहना है कि हर मामले में कंपनी प्रबंधन ही गलत हो, यह जरूरी नहीं है और हर बार कर्मचारी भी गलत हो, ऐसा भी नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में प्रबंधन और कर्मचारी परिवार की तरह काम करते हैं. इस मामले में भी कंपनी ने कर्मचारी पर भरोसा करते हुए उसकी मदद की, आर्थिक सहायता दी और रकम वापस मिलने का लंबे समय तक इंतजार किया. उनके अनुसार, मदद करने के बाद भी कंपनी ने जल्दबाजी में कोई कठोर कदम नहीं उठाया और लंबे समय तक कर्मचारी के लौटने व रकम वापस करने का इंतजार किया.

कालाअंब से गुजरात तक पुलिस की कार्रवाई

अखिल महेश्वरी ने कालाअंब पुलिस की कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और कर्मचारी की लोकेशन तक पहुंचने के बाद गुजरात जाकर कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि पुलिस ने केवल कंपनी की रकम ही नहीं, बल्कि अन्य कर्मचारियों की मेहनत की कमाई वापस करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महेश्वरी ने इस कार्रवाई के लिए एसपी सिरमौर, कालाअंब पुलिस थाना के प्रभारी और संबंधित पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया.

एसपी सिरमौर ने की कार्रवाई की पुष्टि

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, गुजरात पहुंची पुलिस टीम ने संबंधित व्यक्ति को पकड़ लिया था. कंपनी और संबंधित कर्मचारियों की राशि वापस करवाई गई. एसपी ने मामले में कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना भी की.

मदद, भरोसा, पुलिस कार्रवाई और इंसानियत- चार पहलुओं वाली कहानी

कालाअंब का यह मामला सिर्फ रकम के लेन-देन तक सीमित नहीं रहा. इसकी शुरुआत एक कर्मचारी द्वारा अपने पिता के कर्ज का बोझ कम करने के लिए मदद मांगने से हुई. कंपनी ने भरोसा करते हुए आर्थिक सहायता की. इसके बाद कर्मचारी के काम पर वापस नहीं लौटने और रकम वापस नहीं करने से मामला पुलिस तक पहुंचा.

जांच के दौरान अन्य कर्मचारियों से भी रकम लिए जाने की बात सामने आई और कर्मचारी के गुजरात में होने का पता चला. कालाअंब पुलिस की टीम गुजरात पहुंची और कार्रवाई के बाद 24 घंटे के भीतर रकम वापस करवाई गई. सबसे अहम पहलू यह रहा कि रकम वापस मिलने के बाद कंपनी ने मामले को आगे बढ़ाने के बजाय कर्मचारी और उसके परिवार को ध्यान में रखते हुए मानवीय रुख अपनाया.

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