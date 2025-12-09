गजबे है भाई..! 11 दिसंबर को है शादी इंडिगो वाले फ्लाइट कैंसिल कर बोल रहे 23 तारीख का टिकट ले लीजिए
Published : December 9, 2025 at 7:50 PM IST
पटना : देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वैसे आज इंडिगो के कई विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड किये, लेकिन आज भी पटना एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की कई विमानों का परिचालन रद्द कर दिया गया है. विमान के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है.
9 फ्लाइट कैंसिल : आज पटना एयरपोर्ट से 9 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं. इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक आज राजधानी पटना से उड़ने वाली 9 विमानों को रद्द कर दिया गया है. जिसके कारण उड़ान यातायात पर असर पड़ रहा है.
ये फ्लाइट्स हुई कैंसिल:-
- 6E 2163
- 6E 6042
- 6E 2573
- 6E 6127
- 6E 6644
- 6E 6452
- 6E 6683
- 6E 6550
- 6E 679
शादी में नहीं हो सकेंगे शामिल : पटना के रहने वाले अर्जुन कुमार परेशान हैं. 10 दिसंबर का बेंगलुरु का फ्लाइट था लेकिन मैसेज आया है कि कल का फ्लाइट कैंसिल हो गया है. 11 दिसंबर को एक शादी के सिलसिले में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाना था, इसीलिए इंडिगो एयरलाइंस का टिकट खरीदे थे. अब 23 तारीख का टिकट दिया जा रहा है. अब वहां नहीं पहुंच पाएंगे.
यात्रियों को परेशानी : इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के परिचालन में कुछ सुधार हुआ है लेकिन यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो पा रही है. एक तरफ फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं. दूसरी तरफ जिन यात्रियों का फ्लाइट कैंसिल हो गया है, उनका पैसा रिफंड समय पर नहीं हो पा रहा है, लोग एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं. इसके अलावा लगेज को लेकर भी यात्री परेशान हैं. कुछ यात्री ऐसे मिले जो अपने सामान के लिए एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं.
लगेज के लिए जूझ रहे : पटना की रहने वाली पूजा खन्ना दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती हैं. दिल्ली से जरूरी काम से घर पटना आई हुई थीं. 4 तारीख को वह दिल्ली से पटना पहुंची थी. 5 दिन हो गए हैं लेकिन उनका सामान अभी तक उनको नहीं मिला है. इंडिगो की तरफ से उनके सामान को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला था इसलिए आज अपने सामान का क्लेम करने के लिए आईं. बताया गया कि नीचे के काउंटर पर जाकर पहले पता कीजिए.
रिफंड के लिए परेशान : पटना आशियाना के रहने वाले दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनके बच्चे मणिपाल जयपुर कॉलेज में पढ़ते हैं. जयपुर से उनके बच्चा को पटना आना था. जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से पटना का कनेक्टिंग फ्लाइट था, लेकिन अचानक में कहा गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है.
"मेरा बेटा जयपुर से बाय बस दिल्ली आया और फिर दिल्ली से बस से ही पटना पहुंचा है. 28 घंटे की यात्रा करके बेटा पटना पहुंचा. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पैसे की रिफंड के लिए चक्कर लगा रहे हैं. 6 तारीख का फ्लाइट था, 7 तारीख से रिफंड के लिए आ रहे हैं. इंडिगो के काउंटर पर आए हैं तो फिर बताया जा रहा है कि 5 से 7 दिन अभी और लगेंगे."- दिग्विजय सिंह, यात्री के पिता
रेलवे की सहायता केंद्र : हालांकि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने पटना एयरपोर्ट पर में May I Help You काउंटर लगाया है. जिन यात्रियों को इमरजेंसी में अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, उसके लिए रेलवे की तरफ से टिकट की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े. दानापुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि विमान के परिचालन कैंसिल होने से लोगों की समस्या को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलायी हैं.
"दो दिनों से पटना एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है. ताकि जिन यात्रियों का टिकट कैंसिल हुआ है, वह हेल्प डेस्क के माध्यम से गंतव्य स्थान के लिए स्पेशल ट्रेन में टिकट ले सकते हैं. इमरजेंसी के यात्रियों के लिए या मेडिकल हेल्थ समस्या वाले यात्रियों को स्पेशल सहायता की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो."- अभिनव सिद्धार्थ, सीनियर डीसीएम, दानापुर मंडल
250 यात्रियों को मिली सुविधा : दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि एयरपोर्ट पर बने हेल्प डेस्क का लाभ ढाई सौ से अधिक यात्रियों ने उठाया है. रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन के अलावा लंबी दूरी के अधिकार श्रेणी में एक्स्ट्रा बोगी भी लगाया गया है ताकि इसका लाभ उन यात्रियों को मिल सके, जिन्हें एयरलाइंस में टिकट नहीं मिल रहा है.
