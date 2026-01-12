ETV Bharat / state

गोरखपुर: सीएचसी-पीएचसी से जांच के लिए इकट्ठा होंगे ब्लड सेंपल, मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट

ब्लड सेंपल रिपोर्ट अब सीधे लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी. दूर दराज के लोगों को मिलेगा फायदा.

जिले में हुंगे अब हार्मोनल जांच
जिले में हुंगे अब हार्मोनल जांच (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 12, 2026

गोरखपुर: जिले के 44 समुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगी हेल्थ एटीएम मशीन से 59 तरह की ब्लड जांच प्रभावित होने के बाद, गोरखपुर स्वास्थ्य महकमा अब इन स्वास्थ्य केंद्रों से ब्लड सैंपल इक्कठा करके जिला अस्पताल परिसर स्थित पैथॉलाजी में जांच करने की सुविधा देने जा रहा है. ताकी जांच प्रभावित न हो.

टेस्ट सैम्पल ट्रांसपोर्ट की सुविधा: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश झा ने इस संबंध में बताया है कि, शहरी क्षेत्र के दस अस्पतालों में पैथालॉजिकल टेस्ट सैम्पल ट्रांसपोर्ट कि सुविधा देने के बाद, अब इसे ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में भी लागू करने की तैयारी है. ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों के अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी कर इस सुविधा का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है. पत्र के मुताबिक इन ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में करीब नौ हार्मोनल जांचों के लिए ब्लड सैम्पल इकट्ठा किए जाएंगे और जिला अस्पताल स्थित लैब भेजे जाएंगे. सैम्पल रिपोर्ट सिधे लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी. जिससे वह सुदूर में बैठे रिपोर्ट पा सकेगा.

जिले में हार्मोनल जांच भी होंगे: सीएमओ ने बताया कि, ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में पचास से अधिक प्रकार की जांचें पहले से हो रही हैं. अब वहां पर हार्मोनल जांचों के लिए सैम्पल देने की भी व्यवस्था की जा रही है. इन जांचों में टी थ्री, टी फोर, टीएसएच, एफएसएच, विटामिन बी बारह, विटामिन डी, टोटल पीएसए, एचबीवनसी और प्रोलैक्टिन (ईटीसी) जैसी जांचें शामिल हैं. अलग-अलग ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में सैम्पल कलेक्शन के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं. सोमवार को चरगांवा, भटहट व पिपराइच सीएचसी, मंगलवार को पाली, सहजनवां एवं पिपरौली सीएचसी व खजनी पीएचसी, बुधवार को बड़हलगंज, गगहा तथा बांसगांव सीएचसी, बृहस्पतिवार को चरगांवा, सरदारनगर व खोराबार पीएचसी, जबकि शुक्रवार को जंगल कौड़िया एवं कैम्पियरगंज सीएचसी पर ब्लड सैम्पल देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

दवाओं की सुविधा निःशुल्क: सीएमओ ने बताया कि जिला स्तरीय "आईपीएचएल लैब" में सौ से अधिक प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है. ऐसे में इस लैब तक सैम्पल ट्रांसपोर्ट सुविधा के जरिए लोग अपने आसपास के अस्पतालों से हार्मोनल जांच की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं. जिले के करीब 22 अस्पतालों में ऑटो एनालाइजर व अन्य उपकरणों के लग जाने से ब्लड संबंधित अधिकतम जांचें स्थानीय स्तर पर ही संभव है. सीएमओ ने जनपदवासियों से अपील की है सभी प्रमुख जांचें और दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं. ऐसे में स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी दिक्कत होने पर स्थानीय सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. जांच व दवाओं की सुविधा निःशुल्क दी जा रही हैं.

गौरतलब है कि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे हेल्थ एटीम मौजूदा समय में कबाड़ मशीन बन चुकी हैं. यहां आने वाले मरीजों को इसकी वजह से 2 मिनट में जांच रिपोर्ट मिल जाती थी और उनके इलाज के लिए रास्ता मिलता था, लेकिन जिले के 44 हेल्थ एटीएम ऐसे हैं जिसकी बैटरी और सिस्टम से जुड़ी अन्य तकनीकों ने काम करना बंद कर दिया है. जिससे जांच प्रभावित है. मरीज बाहर से महंगी जांच कराने को मजबूर हैं. जिला अस्पताल तक की हेल्थ एटीएम मशीन चालू नहीं है. यही वजह है सीएचसी पीएचसी पर बल्ड की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

संपादक की पसंद

