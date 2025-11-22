अंधेरे में भी शिकार पर हमला करने की क्षमता, बिहार में यहां मिला 9 फीट का अजगर
रोहतास में 9 फीट के अजगर का रेस्क्यू किया गया है. यह अंधेरे में भी अपने शिकार को देख सकता है.
Published : November 22, 2025 at 4:13 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अजगर (Python) को नहर में लोगों ने देखा. लोग दहशत के मारे इधर-उधर भागने लगे. कुछ लोगों ने समझदारी के साथ स्नेक कैचर को इसकी जानकारी दी. इतने देर में अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गयी थी.
रोहतास में मिला 9 फीट का विशालकाय अजगर : यह मामला रोहतास के डेहरी इलाके के हदहदवा नहर पुल के समीप का है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और स्नेक कैचर पहुंचे. स्नेक कैचर अमरनाथ गुप्ता ने अजगर का रेस्क्यू किया. उन्होंने बताया कि अजगर की लंबाई करीब 8-9 फीट के आस पास होगी. उसे पकड़ लिया गया है, जंगल में छोड़ दिया जाएगा.
"पाइथन को रेस्क्यू किया गया है. इसे अजगर भी कहा जाता है. इसे नहर से बरामद किया गया है. कुछ लोगों के द्वारा सूचना मिली थी. सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है." -अमरनाथ गुप्ता, स्नेक कैचर
विषहीन होता है अजगर: अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि अजगर देखने में जितना डरावना होता है, उतना ही शांत और विषहीन होता है. दुनिया में 3500 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब 600 ही विषैले होते हैं. उनमें से सिर्फ 200 सांपों से ही इंसानों को खतरा ज्यादा होता है. बाकी सभी गैर विषैले होते हैं. अजगर उन्हीं में से एक होता है.
अजगर का शरीर ही बड़ा हथियार: कोबरा, वाइपर या करैत जैसे सांप अपने शिकार को जहर से मारते हैं. अजगर अपने शरीर की ताकत से शिकार को खत्म करता है. यानी अजगर में जहर नहीं होता, लेकिन उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है. जकरन से इनसान या जानवर को मार देता है, उसके बाद उसे निगल जाता है.
एंजाइम से शिकार के शरीर को बनाया मुलायम: वैज्ञानिक नजरिया से देखा जाए तो अजगर के मुंह में जहर की ग्रंथी नहीं होती. दांत नुकीले जरूर होते हैं, लेकिन वह शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं. हालांकि कुछ रिसर्च में पाया गया है कि अजगर की लार में कुछ हल्के एंजाइम होते हैं जो शिकार की मांसपेशियों को मुलायम बनाने में मदद करते हैं.
अजगर की लंबाई: हालांकि रोहतास में जो अजगर मिला, वह मात्र 9 फीट का था. ऐसे में वह छोटे मोटे जानवर जैसे चूहे-बिल्ली आदि को निगल सकता है. छोटे बच्चों को भी इससे खतरा हो सकता है. आमतौर पर व्यस्क अजगर की लंबाई 30 फीट के आसपास होता है. यह इंसान के साथ साथ जानवरों को भी निगल सकता है.
बेसब्री से शिकार का इंतजार: अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि अजगर बेहद शांत और धैर्यवान शिकारी होता है. वह घात लगाकर बैठता है. जैसे ही कोई जानवर पास आता है, बिजली की रफ्तार से लपक कर शिकार को अपने शरीर से लपेट लेता है. उसके बाद धीरे-धीरे अपने शरीर का दबाव इतना बढ़ा देता है की शिकार की सांस रुक जाती है. कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाती है. इसके बादशिकार को निगल जाता है.
अजगर की प्रजाति: दुनिया भर में अजगर की करीब 40 प्रजातियां पाई जाती हैं. आंखों में हिट सेंसिंग पिट्स होती हैं, जिससे वह अंधेरे में भी अपने शिकार को पहचान लेता है. एक्सपर्ट की मानें तो अजगर के एक बच्चे में भी इतनी ज्यादा ताकत होती है कि अगर वह आपके हाथ से लिपट जाए तो हड्डियां तोड़ मरोड़ सकता है.
