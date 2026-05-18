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बिहार में 9 पुलों की स्थिति चिंताजनक, IIT पटना की जांच में हुआ खुलासा

पटना : बिहार में पुलों के लगातार गिरने की घटना के बाद पिछले साल सरकार ने स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का निर्णय लिया था. आईआईटी पटना को 85 पुलों को जांच करने का जिम्मा दिया गया है. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 85 में से 47 पुलों की जांच रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को आईआईटी पटना ने सौंप दिया है.

9 पुलों की स्थिति चिंताजनक : आईआईटी पटना की जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसके अनुसार 47 पुलों में से 9 पुलों की स्थिति चिंताजनक है. उसका शीघ्र मरम्मत करने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है. आईआईटी पटना ने मुजफ्फरपुर के दो पुल, गया में तीन पुल, लखीसराय में दो पुल, हाजीपुर में एक पुल को खतरनाक बताया है.

शीघ्र मरम्मत की जरूरत- IIT पटना : मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक पर बने पुल के शीघ्र मरम्मत की जरूरत बताई गई है. आईआईटी पटना की ओर से जिन पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराई गई है, उसकी रिपोर्ट को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा अध्ययन किया जा रहा है. दिए गए दिशा निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बिहार का सचिवाल (ETV Bharat)

कराया जा रहा स्ट्रक्चर ऑडिट : पिछले साल सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के एक हिस्से गिरने के बाद काफी हंगामा मचा था. विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी. उसके बाद जून में ही पिछले साल पुलों के स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का फैसला लिया गया था और आईआईटी पटना को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी.