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काशी विश्वनाथ धाम में 'सुगम दर्शन' के नाम पर वसूली; पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में 'सुगम दर्शन' के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे वसूलने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वाराणसी पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 से ऐसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी को जेल भेज दिया गया है.

यह लोग श्रद्धालुओं से दर्शन कराने के नाम पैसे तो वसूलते ही थे, दुर्व्यहार भी किया करते थे. पुलिस को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं. 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के यह भी कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

ACP दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में 'सुगम दर्शन' और जल्दी दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे लिए जा रहे हैं.

बहुत से लोग यह काम कर रहे हैं. यह बाहरी लोग श्रद्धालुओं को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेते हैं. फिर उन्हें लंबी लाइन में लगाकर गायब हो जाते हैं. ऐसे लोगों को जब बाद में पकड़ा जाता है, तो श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं. कई बार मारपीट तक की जाती है.

गेट नंबर 2 से हुई गिरफ्तारी: ACP दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए सादे कपड़े में पुलिस की टीमों को लगाया गया था. इसमें विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 गली से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.