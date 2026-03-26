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काशी विश्वनाथ धाम में 'सुगम दर्शन' के नाम पर वसूली; पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार

ACP दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग श्रद्धालुओं के वसूली कर रहे हैं.

पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल.
पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:11 AM IST

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वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में 'सुगम दर्शन' के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे वसूलने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वाराणसी पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 से ऐसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी को जेल भेज दिया गया है.

यह लोग श्रद्धालुओं से दर्शन कराने के नाम पैसे तो वसूलते ही थे, दुर्व्यहार भी किया करते थे. पुलिस को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं. 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के यह भी कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

ACP दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में 'सुगम दर्शन' और जल्दी दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे लिए जा रहे हैं.

बहुत से लोग यह काम कर रहे हैं. यह बाहरी लोग श्रद्धालुओं को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेते हैं. फिर उन्हें लंबी लाइन में लगाकर गायब हो जाते हैं. ऐसे लोगों को जब बाद में पकड़ा जाता है, तो श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं. कई बार मारपीट तक की जाती है.

गेट नंबर 2 से हुई गिरफ्तारी: ACP दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए सादे कपड़े में पुलिस की टीमों को लगाया गया था. इसमें विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 गली से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार होने वालों में शुभम साहनी, संजय कसेरा, प्रशांत सेठ, मिथिलेश मिश्रा, लकी पांडेय, गणेश साहनी, अमन यादव, राहुल और वंश बाजपेई हैं. इन सभी को बुधवार की सुबह विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 के पास से गिरफ्तार किया गया है.

यह लोग बाराही देवी मंदिर और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर बाहर से आने वाले श्रद्घालुओं को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे.

इसके पहले भी पुलिस कार्रवाई में 45 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जा चुके हैं. सुगम दर्शन के नाम पर हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर जल्दी दर्शन करवाने की लालच देकर ऐसे ही नेक्सस ऑपरेट हो रहा है. इसे तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है.

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